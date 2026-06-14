Власти РФ расширили границы морского порта Корсаков на Сахалине

Дополнительные участки земли и акватории добавили для строительства новых объектов инфраструктуры

Правительство РФ расширило границы морского порта Корсаков на Сахалине, добавив дополнительные участки земли и акватории для строительства новых объектов инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписано и опубликовано пресс-службой кабмина.

— В границы морского порта Корсаков, расположенного на побережье острова Сахалин, войдут дополнительные земельные участки и участок акватории, необходимые для строительства и эксплуатации новых объектов, — говорится в сообщении.

По информации кабмина, на этих участках планируется создать многофункциональный грузовой район, а также угольные, нефтяные и бункеровочные терминалы, терминал для перевалки газового конденсата, подводные сооружения и другие объекты портовой инфраструктуры.

Присоединение новых участков должно способствовать развитию порта, который является важным транспортным узлом в Дальневосточном регионе.

Корсаков, расположенный в Сахалинской области, обеспечивает регулярное сообщение с Курильскими островами и портами Восточной Азии, поддерживая работу грузовых и пассажирских судов, плавучих буровых установок, а также перевалку различных грузов и рыбной продукции.

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Никита Егоров