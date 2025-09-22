Дамир Фаттахов единогласно избран мэром Бугульмы

Дамир Фаттахов единогласно избран мэром города Бугульмы. Решение было принято на первой сессии обновленного городского совета V созыва. За его кандидатуру проголосовали все присутствующие депутаты.

Вместе с избранием мэра также была утверждена новая кандидатура на должность заместителя мэра — ею стала Ирина Белова.

Напомним, что 19 июня на 46-й сессии Совета Бугульминского района Дамир Фаттахов был единогласно утвержден на пост руководителя исполнительного комитета. До этого, в конце мая 2025 года, он был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома.



Рената Валеева

Справка

Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани. С 1997 по 2006 год он служил в органах внутренних дел Татарстана. С 2005 по 2006 год был депутатом Казгордумы, после чего до 2009-го занимал должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.

С 10 апреля 2009 года Фаттахов был назначен главой администрации Кировского района города. С 15 декабря 2010 года он возглавил администрации Кировского и Московского районов. В период с 2016 по 2018 год занимал должность первого замруководителя исполкома города.

С апреля 2016 года Фаттахов являлся президентом Федерации по прыжкам в воду Татарстана. С 2018 по 2021 год он был министром по делам молодежи Татарстана. С сентября 2021 года Фаттахов занимал пост замруководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Его уход произошел после смены руководства в Росмолодежи. Напомним, 14 августа 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи. Этот пост занял нынешний председатель «Движения первых» Григорий Гуров.