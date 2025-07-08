Работы по программе «Наш двор» в Бугульминском районе выполнены на 52%

Работы планируется завершить к 31 августа

Фото: Максим Платонов

Работы по программе «Наш двор» в Бугульминском районе выполнены уже на 52%. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства республики.

В этом году планируется благоустройство 36 дворовых территорий. 28 из них расположены в городе, а еще восемь — в сельских поселениях. Программа затронет 112 многоквартирных домов, где проживает более 9 тыс. человек.

На реализацию проекта в районе в 2025 году выделено 417,5 млн рублей.

Самым крупным объектом благоустройства станет комплекс дворов общей площадью 28 108 кв. метров. Он объединяет 10 многоквартирных домов по улицам 13-й Переулок, Энгельса, Первомайской и Губкина. В квартале проживают более 600 человек. Работы планируется завершить к 31 августа.

Как отметил руководитель исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале, в Бугульме есть заброшенные здания, в которых можно открыть рестораны, кафе, офисы или креативные пространства.

Дарья Сайфиева