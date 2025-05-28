Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района

Фото: Динар Фатыхов

Экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов будет исполнять обязанности руководителя исполкома Бугульминского района. За его назначение единогласно проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета района.

Его кандидатуру представил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, Фаттахов хорошо известен в республике — он занимал ключевые должности в муниципальной и государственной власти.



Спикер выразил уверенность, что кандидатура получит поддержку депутатов, общественности и жителей.

— Уверен, вместе мы продолжим работать на благо родного района и всей республики, — заключил он.

Фактически Фаттахов уже приступил к руководству Бугульминским районом, а официально главой он может стать после выборов, запланированных на сентябрь.

Рената Валеева