Дамир Фаттахов назначен и.о. руководителя исполкома Бугульминского района
Экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов будет исполнять обязанности руководителя исполкома Бугульминского района. За его назначение единогласно проголосовали депутаты на 45-м внеочередном заседании Совета района.
Его кандидатуру представил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, Фаттахов хорошо известен в республике — он занимал ключевые должности в муниципальной и государственной власти.
Спикер выразил уверенность, что кандидатура получит поддержку депутатов, общественности и жителей.
— Уверен, вместе мы продолжим работать на благо родного района и всей республики, — заключил он.
Фактически Фаттахов уже приступил к руководству Бугульминским районом, а официально главой он может стать после выборов, запланированных на сентябрь.
Справка
Дамир Фаттахов родился 11 октября 1979 года в Казани. С 1997 по 2006 год он служил в органах внутренних дел Татарстана. С 2005 по 2006 год был депутатом Казгордумы, после чего до 2009-го занимал должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани.
С 10 апреля 2009 года Фаттахов был назначен главой администрации Кировского района города. С 15 декабря 2010 года он возглавил администрации Кировского и Московского районов. В период с 2016 по 2018 год занимал должность первого замруководителя исполкома города.
С апреля 2016 года Фаттахов являлся президентом Федерации по прыжкам в воду Татарстана. С 2018 по 2021 год он был министром по делам молодежи Татарстана. С сентября 2021 года Фаттахов занимал пост замруководителя Федерального агентства по делам молодежи.
Его уход произошел после смены руководства в Росмолодежи. Напомним, 14 августа 2024-го премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ксении Разуваевой от должности руководителя Росмолодежи. Этот пост занял нынешний председатель «Движения первых» Григорий Гуров.
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