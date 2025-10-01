Дамир Фаттахов: «Проект «Бугульма-250» станет нашей Универсиадой»

Муниципалитет разработает пятилетнюю программу развития

Фото: Динар Фатыхов

В 2031 году Бугульма отметит свой юбилей — 250 лет со дня основания. Именно эта дата станет драйвером развития всего района. Как анонсировал глава муниципалитета Дамир Фаттахов, на данный момент разрабатывается пятилетняя программа, которая включает в себя совершенствование туристической отрасли, бизнес-сектора и сферы образования. Подробнее о развитии Бугульминского района поговорили в рамках «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития. Детали — в материале «Реального времени».

Нераскрытый потенциал

У Бугульминского района есть большой и пока нераскрытый потенциал. К преимуществам, например, относятся географическое положение, наличие аэропорта и природа. Таким мнением в ходе «Муниципального часа» поделилась глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

— Расположение на окраине республики — это конкурентное преимущество, потому что это означает соседство с другими регионами России. Район интересный с точки зрения логистики: здесь есть ж/д узлы, трассы М-5 и Р-239. Это должно помогать промышленникам и, конечно, работать на туристический поток. Кроме того, здесь есть региональный аэропорт, — заявила она.

При этом, заметил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов, железнодорожные пути задействованы лишь на 40%, а о местном аэропорте многие вовсе не знают.

— Еще один кейс. Мы впервые попали в сетку фестиваля Timerman — в следующем году, 3 августа, у нас будет заплыв на Карабашском водохранилище. Впервые на спортивной карте появится Бугульма и район в целом, — рассказал Фаттахов, подтвердив слова о нераскрытом потенциале района.

При этом, заметил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов, железнодорожные пути задействованы лишь на 40%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проблемой остается и острый дефицит кадров — наибольшее количество выпускников школ уезжают учиться в крупные города. К слову, в районе действуют лишь два вуза — и оба с заочной формой обучения. Фаттахов отметил, что молодежь здесь хорошо сдает ЕГЭ и находится в топе по результатам экзаменов: «Но эти прекрасные головы встают и уезжают после экзаменов». В связи с этим в Бугульме планируют вернуть очную форму обучения.

— Мне кажется, здесь необходима просистемная работа и с имиджем города, и с качеством городской среды, которая пока проигрывает, — добавил глава района.

На данный момент в районе насчитывается 58,7 тыс. экономически активных граждан — это больше половины населения (98,1 тыс.). Из них 24,2 тыс. человек трудятся на предприятиях. На учете по безработице стоят 54 бугульминца.

Пятилетняя программа развития

Закрыть текущие пробелы и реализовать потенциал района планируется за счет пятилетней программы развития, которую готовят к 250-летию муниципалитета. В нее включат всевозможные инфраструктурные и экономические аспекты — от благоустройства улиц до поддержки бизнеса.

— В 2031 году наш город отметит 250-летний юбилей. Это не просто праздничные даты, это станет часом икс, кульминацией, к которой мы будет идти в течение пяти лет. Рустам Нургалиевич поддержал нас. В скором времени выйдет распоряжение правительства республики о создании оргкомитета, который возглавит премьер-министр, — сказал Фаттахов.

Закрыть текущие пробелы и реализовать потенциал района планируется за счет пятилетней программы развития. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава района обратил внимание: важно позиционировать эту дату не как праздник, а как возможность создания программы социально-экономического развития города и района.

— Я напомню, что и Казань когда-то замахнулась на Всемирную летнюю Универсиаду. Тогда нашу столицу изменили не 12 дней спортивного праздника, а годы подготовки к нему — масштабные стройки, наведение порядка на улицах. Я уверен, что проект «Бугульма-250» станет нашей Универсиадой, — поделился глава района.

Ставка на туризм

Большой акцент в программе развития планируется сделать именно на туризме — на то есть возможности и спрос. А кроме того, это принесет деньги в район. Несмотря на большое количество существующих пробелов в этой отрасли, планы — грандиозные.

— У нас есть прекрасная природа, богатая история, нужно добавить инфраструктуру: где комфортно переночевать, вкусно покушать и провести вечер. Скажу прямо: в городе острый дефицит гостиниц. Я искренне уверен, что тот, кто первый вложится в гостиничный комплекс любого формата, тот «стрельнет», — сказал Фаттахов.

Дефицит ощущается и в сфере общепита. Глава района привел интересный пример:

— К нам приезжал артист с новым спектаклем. Два дня выступал, а потом меня спросил: «Почему, находясь в Татарстане, мы второй день едим грузинскую кухню?» Потому что национального ресторана у нас и нет. Поэтому мы готовы даже не то что к татарской кухне, а к любому формату.

Большой акцент в программе развития планируется сделать именно на туризме — на то есть возможности и спрос. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для привлечения бизнеса в районе действует специальная программа, обозначил Фаттахов. Муниципалитет готов предоставить недвижимость из специального реестра на правах льготной аренды. Объекты отдадут под ремонт с последующим запуском бизнеса.

Есть и конкретные проекты — в следующем году в районе стартует стройка нового курортного комплекса «Карабашское море». Он объединит в себе Карабашское водохранилище, горнолыжный комплекс и гостиницы.

— В каком-то плане он уже есть. Есть несколько гостиничных комплексов на бывших базах отдыха. Есть стратегия развития четырех санаториев, которые объединяются в единую курортную зону, — сказал Фаттахов.

На данный момент решаются земельные вопросы. По словам Фаттахова, в следующем году инвестор приступит к строительству.

— Мы последовательно создаем круглогодичный курорт. Лето — вода, прогулки. Зима — горные лыжи. Межсезонье — семейные выходные, гастрономические конкурсы и фестивали, — сказал Фаттахов.

Минуллина, в свою очередь, предложила определенную «упаковку» существующим и планирующимся проектам. По ее словам, Бугульминский район может стать первым кластером активного долголетия:

— В районе есть несколько объектов, связанных с пожилыми людьми: это дома престарелых, дома досуга. Есть возможность здесь организовать соревнования. Дальше мы начинаем смотреть, а что у нас есть из инвесторов, — производители молока, здоровой еды и рыбной продукции. Поскольку мы являемся мусульманской республикой, сюда же можно включить халяль.