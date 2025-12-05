Британия готова передать Украине £8 млрд замороженных российских активов

Эти средства, как указывается, могли бы покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева в течение следующих двух лет

Британские министры выразили готовность передать Украине замороженные в Великобритании российские активы на сумму 8 млрд фунтов стерлингов (около $10,6 млрд). Об этом сообщает The Times.

Великобритания активно пытается выступить посредником в заключении соглашения с Евросоюзом и другими странами, включая Канаду, которое могло бы высвободить до 100 млрд фунтов стерлингов (около $133 млрд). Эти средства, как указывается, могли бы покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева в течение следующих двух лет, будь то для продолжения конфликта или финансирования восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ранее, 3 декабря, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. По оценке МВФ, Украине потребуется 135 млрд евро в 2026–2027 годах для финансирования государственного управления и продолжения военных действий.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемым обеспечение безопасности Украины, если это делается за счет России.

В ответ на эти инициативы, официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря предупредила, что Москва готовит пакет ответных мер в случае, если европейские страны приступят к изъятию ее активов.

Рената Валеева