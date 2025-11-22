Бердин вне состава, Барабанов не хочет обмена, а Денисенко «попал»: как «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»

«Барсы» еще не проигрывали в Нижнекамске в этом сезоне

Третье «татарстанское дерби» в сезоне снова осталось за гостями. В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» и «Ак Барс» в очном противостоянии побеждают только на выезде. В этот раз победа досталась казанским «барсам», которые забросили на одну шайбу больше соперника — 3:2. Как «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» — в материале «Реального времени».

Бердин не поехал на выезд



После двух поражений кряду Анвар Гатиятулин решился разбить единственное неизменное трио в своем составе. Так, во втором звене появились Илья Сафонов и Артем Галимов в компании Александра Хмелевского. А вот Григорий Денисенко и Владимир Алистров были «спущены» в третье трио. «Центрить» их предстояло Михаилу Фисенко, который впервые в сезоне появился не в чеккер-сочетании.

Главная новость в составе была известна уже в четверг. «Ак Барс» не взял на выездную серию вратаря Михаила Бердина. Голкипер не оправдывает ожиданий, поэтому лишился места в ростере основной команды. Несмотря на это Гатиятулин не решился сменить Тимура Билялова, оставив в сменщиках Максима Арефьева, еще не игравшего в КХЛ в текущем сезоне. Его дебют в Нижнекамске не состоялся, но в ближайших двух выездных матчах, видимо, стоит ждать появление второго голкипера «барсов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У «Нефтехимика» с ходу в старте вышел Никита Артамонов. Нападающего за день до игры арендовали у нижегородского «Торпедо». Это не помешало Игорю Гришину довериться молодому снайперу. Воспитанник нижнекамского клуба в прошлом сезоне забросил в «регулярке» 22 шайбы, однако в текущем розыгрыше турнира перестал забивать. В «Нефтехимик» Артамонова отправили на перезагрузку, способности хоккеиста давно всем известны.

При этом Гришин позволил своему основному вратарю отдохнуть с «Ак Барсом». На «татарстанское дерби» в воротах вышел Ярослав Озолин, играющий по «праздникам». Филипп Долганов является одним из лидеров лиги по игровому времени, но его силы не вечны, так что на этот раз он остался в запасе.

Барабанов не хочет обмена

Начало встречи осталось за хозяевами. До середины периода с небольшим преимуществом действовали хоккеисты «Нефтехимика». Однако их броски практически не доходили до голкипера казанцев, защитники часто бросались под шайбу и блокировали.

Апогеем этого доминирующего стартового отрезка «волков» стали две минуты большинства. «Нефтехимик» не смог воспользоваться своими моментами, а сразу после выхода удаленного игрока «Ак Барс» открыл счет. Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин поборолись у борта, отдали пас на Александра Барабанова и тот точным броском вывел гостей вперед — 0:1. Интересно, что нападающий начал забивать как раз тогда, когда заговорили о его возможном обмене из клуба.

Далее мог забивать Александр Хмелевский, но он в суматохе у ворот угодил в штангу. Прибывший добивать Илья Сафонов заковырять ее в сетку тоже не сумел. «Нефтехимик» же концовку периода провел неудачно. Игроки хозяев потеряли концентрацию и сваливались на индивидуальные действия, что легко предотвращали опытные защитники «барсов».

Денисенко разбудил всех

После перерыва характер встречи немного изменился. Команды начали играть в вертикальный хоккей без средней зоны, накатывая атаки то в одни, то в другие ворота. В такой игре чуть опаснее были хозяева, в составе которых имеется много юрких и молодых игроков. И снова, как в первом периоде, апогей преимущества «Нефтехимика» случился в большинстве нижнекамцев. Правда, на этот раз они свой шанс использовали: Андрей Белозеров прострелил, а Евгений Митякин успешно сыграл на «пятаке» — 1:1.

«Ак Барс» с ходу попытался восстановить статус-кво, однако не хватило точности в завершающей части атак. Ближе к концовке периода сложилось впечатление, что хоккеисты гостей устали или немного подсели физически. Поэтому остаток второго игрового отрезка доигрывали без каких-либо опасных бросков.

Третий период долгое время проходил в таком ключе, что даже было немного стыдно за статус «татарстанского дерби». На льду не происходило вообще ничего интересного, от игры, которую показывали в прямом эфире на федеральном телеканале «Матч ТВ», откровенно клонило в сон. Разбудил всех гол Григория Денисенко, который неожиданно точно бросил с зоны вбрасывания — 1:2. На последних минутах «Нефтехимик» снял вратаря, получил шайбу в пустые ворота от Семенова, а затем сумел снова довести разницу в счете до минимума. Однако спасти встречу хозяева не смогли — 2:3.

«Важная победа»

«Ак Барс» победой в Нижнекамске прервал свою серию из двух поражений кряду. Казанцы вернулись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Гатиятулина сейчас 38 баллов, хотя по потерянным очкам «барсы» проигрывают «Металлургу» и «Авангарду».

Несмотря на такой результат, вопросы к качеству игры «Ак Барса» остаются. У казанцев не ощущается запаса прочности. Будто команда уже действует на пределе возможностей. Но постоянно в таком максимальном состоянии играть невозможно. Тренерский штаб нервничает, раз за разом тасуя состав вместо того, чтобы методично продолжать решать стратегические задачи на будущее. Как бы банально не звучало, но итоги будут подводить по выступлению команды в плей-офф, а не в «регулярке».

Отчасти, Гатиятулин признал проблему. «Ак Барс» в Нижнекамске выглядел далеко не той командой, которую можно считать фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

— Важная для нас победа, болельщикам спасибо за поддержку. Игры здесь всегда проходят непросто. Мы знали, чего ожидать от соперника. Возможно, в начале была скованность из-за не очень удачной домашней серии. Тем не менее потихоньку мы стали владеть инициативой и правильно сыграли в ключевых отрезках. Было достаточно отрезков, в которых мы хорошо играли в давлении и в позиционных атаках создавали моменты. Весь матч сложно доминировать, инициатива переходила и к сопернику. Но мы правильно распоряжались моментами, — сказал Гатиятулин.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:1)

Голы:

0:1 — Барабанов (Семенов, Яшкин, 11:46);

1:1 — Митякин (Белозеров, Сериков, 27:51, 5х4);

1:2 — Денисенко (Алистров, Фисенко, 53:19);

1:3 — Семенов (Барабанов, Карпухин, 59:04, ПВ);

2:3 — Точилкин (Федотов, Хоружев, 59:24)

Следующий матч «Ак Барс» проведет в 23 ноября в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами». Затем казанцев ждет выезд в Москву, где команде Гатиятулина будет противостоять столичный «Спартак». Соперники непростые, но «барсы» точно не слабее их по составу.