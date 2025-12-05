Ушел из жизни актер Кэри-Хироюки Тагава, звезда Mortal Kombat

В 2015 году он принял православие и крестился в Москве

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, известный своими ролями в таких фильмах, как «Последний император», «Смертельная битва» и «Мемуары гейши», скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на семью актера.

Тагава ушел из жизни утром в четверг в калифорнийском городе Санта-Барбара, в окружении своих детей. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Широкой публике Кэри-Хироюки Тагава наиболее известен по роли злого колдуна Шан Цзуна в различных версиях франшизы «Смертельная битва». Его дебютом в кино стала роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года, удостоенном девяти премий «Оскар».

За свою карьеру Тагава снялся в ряде заметных ролей в высокобюджетных фильмах, многие из которых были связаны с пересечением азиатской и западной культур. В их числе «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши» и «47 ронинов». В этих фильмах актер часто демонстрировал свои навыки в боевых искусствах.

Стоит отметить, что в 2015 году Кэри-Хироюки Тагава принял православие и крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, получив в крещении имя Пантелеимон.

Рената Валеева