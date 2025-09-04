Рустам Минниханов посетил новое здание пожарно-спасательной части в Актаныше

Строительство началось в феврале этого года

В рамках рабочей поездки в Актаныш раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новое здание пожарно-спасательной части №103.

Строительство благоустроенного двухэтажного здания пожарного депо, рассчитанного на три машины, с учебно-тренировочной четырехэтажной башней на две дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом началось в феврале этого года и было завершено в кратчайшие сроки.

Минниханов осмотрел помещения новой пожарной части. В здании предусмотрены помещения самого разного предназначения: для содержания и обслуживания пожарной техники, для административной и профилактической работы, для учебно-тренировочных занятий и отдыха личного состава. Раис республики также осмотрел актовый зал, учебный класс, комнату эмоциональной разгрузки и площадку для занятий пожарно-прикладным спортом.

В настоящее время в Актанышском районе на боевом дежурстве находятся одна пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы МЧС России, три отдельных поста ГКУ «Пожарная охрана РТ», одна ведомственная пожарная команда и 21 добровольная пожарная команда. Штат пожарно-спасательной части №103 составляет 42 человека, на вооружении которой находятся три единицы пожарной техники. В районе выезда части расположены 30 социально значимых объектов, 15 крупных объектов с массовым пребыванием людей, а также пять объектов с ночным пребыванием людей.

Также Минниханов принял участие в торжественном открытии нового здания приемно-диагностического отделения Актанышской ЦРБ.

Рената Валеева