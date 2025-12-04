В Татарстане построят крытый ледовый каток в Аксубаево за почти 600 млн рублей

Соответствующая информация о закупке размещена на сайте «Госзакупки»

Фото: Максим Платонов

В поселке городского типа Аксубаево планируется строительство крытого ледового катка с искусственным льдом. Общая стоимость проекта оценивается в 597,2 млн рублей, соответствующая информация о закупке размещена на официальном сайте «Госзакупки».

Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Проект включает в себя полный комплекс работ по возведению объекта капстроительства. В числе возможных видов работ указаны: подготовительные и земляные работы, свайные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих и наружных ограждающих конструкций, устройство кровли, фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных и слаботочных систем и др.

Вчера в рамках рабочей поездки в Балтасинский район раис Татарстана Рустам Минниханов посетил недавно построенный ледовый дворец «Балтач Арена» в селе Карелино. Нормативная пропускная способность ледового катка составляет 80 человек в смену.

В Казани в этом зимнем сезоне будет организовано 105 мест для катания на коньках. Инфраструктура включает 83 хоккейные коробки и 22 катка с пунктами проката, из которых 14 являются открытыми площадками, а восемь расположены в ледовых дворцах.

Рената Валеева