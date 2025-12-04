Нетаньяху назначил уроженца Беларуси Романа Гофмана новым главой «Моссада»

В возрасте 14 лет он вместе с семьей репатриировался в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря Романа Гофмана на пост главы службы внешней разведки «Моссад». Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Согласно информации, Гофман был выбран на эту должность после серии собеседований с различными кандидатами. Он должен сменить нынешнего главу «Моссада» Дэвида Барнеа в июне 2026 года.

В официальном документе, подписанном Нетаньяху, подчеркивается обширный военный опыт Гофмана. Он служил «бойцом и командиром бронетанкового корпуса, командиром 75-го батальона 7-й бригады».

Роман Гофман родился в Мозыре, Белорусской ССР, в 1976 году. В 1990 году, в возрасте 14 лет, он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Пять лет спустя, в 1995 году, Гофман был призван на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его военная карьера развивалась стремительно: в 2019 году ему было присвоено звание бригадного генерала, а в 2024 году — генерал-майора. Известно, что во время террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Роман Гофман получил ранения.

Рената Валеева