Минниханов провел встречу с министром юстиции РФ и главой ФСИН России в Казани

Они прибыли в Казань для участия в церемонии ввода в эксплуатацию нового следственного изолятора

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром юстиции РФ Константином Чуйченко и директором ФСИН РФ Аркадием Гостевым. Встреча состоялась сегодня в Доме Правительства РТ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия на региональном уровне, а также вопросы, связанные с совершенствованием уголовно-исполнительной системы региона и укреплением материально-технической базы пенитенциарной системы.

Напомним, что Константин Чуйченко и Аркадий Гостев прибыли в Казань для участия в церемонии ввода в эксплуатацию нового следственного изолятора. Этот объект построен в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018—2026 годы».

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с Гостевым. По его словам, следственный изолятор в Авиастроительном районе Казани введут в эксплуатацию уже в этом году, а не в следующем, как ранее сообщалось. Следственный изолятор №1 УФСИН, расположенный на улице Япеева в Казани, планирует переезд в новое здание в мае 2025 года.

Рената Валеева