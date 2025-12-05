Бельгийский парламент встретил овацией отказ премьера отдать активы России ЕК

Де Вевер подчеркнул, что бельгийцы являются «лояльными европейцами» и готовы поддерживать Украину, при этом заверив, что его действия не в интересах России

Фото: Реальное время

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подтвердил отказ передавать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии, заявив, что ЕК не следует «требовать от Бельгии невозможного». Его речь была встречена овацией депутатов бельгийского парламента, как сообщает телеканал VRT.

Де Вевер подчеркнул, что бельгийцы являются «лояльными европейцами» и готовы поддерживать Украину, при этом заверив, что его действия не в интересах России, и он сделает все, чтобы активы не были разблокированы. «Но вы не можете просить нас сделать невозможное», — заявил премьер, комментируя план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ в виде «репарационного кредита» для Украины.

Премьер-министр Бельгии повторил, что для утверждения плана ЕК страна требует юридических гарантий от всех стран ЕС, чтобы полностью разделить финансовые риски. Кроме того, он настаивает на том, чтобы все замороженные суверенные активы России в остальных странах ЕС были экспроприированы на тех же условиях, что и в Бельгии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, британские министры выразили готовность передать Украине замороженные в Великобритании российские активы на сумму 8 млрд фунтов стерлингов (около $10,6 млрд). Эти средства, как указывается, могли бы покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева в течение следующих двух лет, будь то для продолжения конфликта или финансирования восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.

Вечером 5 декабря в Брюсселе запланирован закрытый ужин Де Вевера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Ожидается, что они попытаются убедить бельгийского лидера смягчить свою позицию. Основные дебаты по данному плану пройдут на саммите ЕС 18—19 декабря.



Рената Валеева