Минниханов — спортсменам «КАМАЗ-мастера»: «Вы достойно выступили на всех турнирах»

Раис Татарстана лично протестировал автомобили компании, оценив их характеристики

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил спортивный полигон Тарловка, где встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер». В ходе традиционной встречи были подведены итоги спортивного сезона, а также продемонстрированы модернизированные спортивные грузовики.



Спортсмены в этом году выиграли все четыре этапа и досрочно обеспечили себе победу в чемпионате России, набрав достаточное количество очков.

Одним из главных событий сезона стало ралли «Шелковый путь — 2025». В этой гонке экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые три места в грузовом зачете. В топ-5 вошли все четыре камазовские машины, что стало уже двенадцатой победой команды на «Шелковом пути».

После доклада о спортивных достижениях Минниханов лично ознакомился с модернизированными спортивными грузовиками КАМАЗ. Раис республики не ограничился осмотром и лично протестировал автомобили, оценив их характеристики и ходовые качества.

В беседе со спортсменами Минниханов отметил, что эти встречи стали доброй традицией, позволяющей обсудить итоги сезона, наметить планы на будущее и оценить новшества в спортивной технике.

— Вы достойно выступили на всех турнирах. Большая благодарность за поддержку детского автоспорта. В этом направлении ведется очень большая работа. Мы также окажем поддержку, — заявил раис РТ, подчеркнув значимость развития юношеского автоспорта.

Он особо выделил слаженные действия всей команды: спортсменов, тренеров, автомехаников и инженеров. «Изменения по всем машинам очень достойные, проведена колоссальная работа. Вы большие молодцы. Уверен, «КАМАЗ-мастер» и в дальнейшем будет радовать нас своими яркими победами и новыми достижениями», — заключил Минниханов.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин также выразил удовлетворение итогами года.

— Была задача забрать все первые места. Эту задачу вы выполнили. Так держать и в следующем году! — добавил Когогин, поблагодарив команду за успешное выполнение всех поставленных задач.

Рената Валеева