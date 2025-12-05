В Казани восстановили движение транспорта на улице Фучика после потопа

Напомним, авария произошла на участке водопровода 1980 года постройки

Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановлено движение общественного транспорта на улице Юлиуса Фучика после вчерашнего прорыва водопровода. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города, уточнив, что транспорт вновь ходит по своим обычным маршрутам.

Напомним, вчера из-за потопа на улице Фучика было затруднено движение. Временно приостанавливалось движение троллейбусов маршрутов №5, 9, 12. Автобусы № 5, 18, 30, 31, 45, 46, 68, 70 следовали в объезд, доезжая до улицы Ломжинской, сворачивая в сторону проспекта Победы и возвращаясь на маршрут на улице Завойского, при этом пропускались остановки «Ломжинская» и «Чишмяле».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили в «Водоканале», авария произошла на участке водопровода 1980 года постройки.

Рената Валеева