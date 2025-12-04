У Солнца начал формироваться парад из Меркурия, Венеры и Марса

Подобное схождение наблюдается впервые с осени 2019 года

На небосклоне формируется «солнечный парад планет», в рамках которого три ближайшие к Солнцу планеты — Меркурий, Венера и Марс — сходятся в его окрестностях. Об этом в четверг сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Подобное схождение наблюдается впервые с осени 2019 года.

По данным ученых, первые две планеты уже начали свое сближение. Венера подошла к Солнцу на угловое расстояние менее 10 градусов два дня назад, а сегодня на такое же расстояние приблизился Марс. К концу текущей недели Красная планета станет видимой для коронографов LASCO.

Кульминация события ожидается к середине декабря и в начале января. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5—6 градусов. В канун Нового года их будет разделять всего 2—3 градуса, а к кануну Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя конфигурацию, напоминающую «Вифлеемскую звезду». В этот же момент к ним присоединится Меркурий, который сейчас совершает поворот в видимом орбитальном движении и начинает догонять Солнце.

— 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события, — говорится в сообщении лаборатории.

После этого построение начнет быстро распадаться. Первым от Солнца отойдет Меркурий, затем в течение февраля удалятся Венера и Марс.

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца (в пределах 10 градусов) произойдет только в сентябре 2038 года. При этом, по словам специалистов ИКИ РАН, сближение планет на угол около 3 градусов, наблюдаемое сейчас, возможно, является уникальным в текущем столетии.

Рената Валеева