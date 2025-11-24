«Футбол — часть нашей жизни»

В «ТАИФ-НК» прошел турнир по мини-футболу на кубок компании

Фото: Артем Рябов

Спортивные, азартные, волевые и заряженные на победу — работники АО «ТАИФ-НК» вновь продемонстрировали свои физические способности и командный дух. В минувшие выходные в ЧУ СК «Шинник» состоялся турнир по мини-футболу на кубок АО «ТАИФ-НК». Сильнейшие команды — представители заводов предприятия — поборолись за лидерство.

Единство на поле и производстве

Перед началом турнира игроки провели разминку и получили последние наставления от капитанов своих команд и главного судьи соревнований. Хотя турнир и носит приставку «мини», по напряжению и накалу страстей он ни в чем не уступает матчам на стандартном футбольном поле.

— Сегодня мы проводим традиционный ежегодный турнир по мини-футболу на кубок «ТАИФ-НК». Хочу сказать, что футбол — это командная игра. Здесь очень многое зависит от командного духа и настроя каждой команды на победу. Мы ждем яркой и честной игры. Желаю всем хорошего настроения и большой спортивной удачи. Пусть победит сильнейший! — напутствовал участников помощник генерального директора АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

В этом году за кубок АО «ТАИФ-НК» сражались пять команд: «Мечта НПЗ», «Дизель», «Сборная ЗБ», «Дружба заводов» и «Сборная КГПТО».

Капитан команды «Дизель», он же начальник цеха №05 НПЗ, Андрей Моисеев рассказал, что свое название команда получила еще в 2005 году в честь установки гидроочистки.

— У нашей команды большой опыт. Мы неоднократно были в числе призеров турнира, завоевывали бронзовые медали. Первое место, конечно, остается мечтой. Поэтому в команду попадают только те, кто умеет играть в футбол. Многие, возможно, хотят участвовать, но не все обладают необходимыми навыками. Команда «Дизель» сыгранная. Ее игроки участвуют и в первенстве города по футболу, и в корпоративных соревнованиях, а также занимаются в спортзалах. Все мы ведем активный образ жизни, а футбол — часть нашей жизни, — признался Андрей Моисеев.

В отличие от опытного «Дизеля», «Сборная ЗБ» участвует в турнире по футболу на кубок АО «ТАИФ-НК» всего второй год. Идея собрать игроков и помериться силами с сильнейшими футболистами предприятия принадлежит оператору технологических установок цеха №01 завода Бензина Сергею Парфенову.

— В команду входят обычные операторы, машинисты, электрики и другие работники первого цеха, которые любят заниматься спортом. У нас много новичков, которые только начинают свой путь в футболе, но это не мешает нам активно тренироваться и развиваться. Я сам являюсь капитаном команды уже второй год. Мне очень нравится видеть, как ребята стараются и показывают себя на поле, — поделился Сергей Парфенов.

По его словам, корпоративные соревнования очень важны для коллектива.

— Это отличный способ не только порадоваться успехам, но и просто провести время вместе. Я сам больше борец, чем футболист, но люблю поиграть в футбол в свое удовольствие. Сегодня нам предстоит сыграть против сильных команд, особенно против «Мечты». Мы готовы к борьбе и надеемся на отличный результат! — добавил Сергей.

Борьба за кубок и поддержка болельщиков

Уже с первых минут турнира стало понятно, что просто так победу никто отдавать не собирается. Игроки уверенно обводили соперников, выполняли точные передачи и забивали голы. Не менее жарко было и на трибуне болельщиков.

Семилетний Ильяс Загидуллин пришел на турнир вместе со своим папой, чтобы поддержать команду «Дружба заводов». Держа в руках флаг с логотипом «ТАИФ-НК», он энергично размахивал им всякий раз, когда мяч попадал в ворота.

— Я раньше тоже занимался футболом. Очень люблю эту игру. Болею за команду в синих футболках, — рассказал Ильяс Загидуллин.

За родного брата, капитана команды «Дизель» Андрея Моисеева, пришла поболеть экономист АО «ТАИФ-НК» Ирина Шимановская.

— Я всегда прихожу на турнир и болею за мой любимый НПЗ. Папа сегодня тоже с нами на трибуне. Мы всей семьей приходим поддержать Андрея. Футбол для нас не просто игра, это часть нашей семейной традиции. Я уверена, что ребята ощущают нашу поддержку на поле, мы всегда рядом с ними! — сказала Ирина Шимановская.

В этот день как болельщикам, так и участникам турнира пришлось понервничать. С каждой минутой напряжение нарастало, а исход матча решился лишь на последних минутах. По итогам турнира первое место заняла команда «Мечта НПЗ», второе — «Сборная ЗБ», третье — «Сборная КГПТО».

— Коллектив нашей команды сформирован, костяк сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Есть ребята, которые когда-то играли в «Нефтехимике». Мы живем в Нижнекамске — футбольном городе, где практически каждый имеет опыт в этом виде спорта. Такие турниры очень важны, потому что они способствуют поддержанию соревновательного духа. Это возможность встретиться с ребятами, которые работают в разных местах, повидаться со старыми друзьями, и я уверен, это положительно сказывается на нас всех, — признался после игры игрок команды «Мечта НПЗ» Руслан Дементьев, инженер АСУ ТП цеха №11 НПЗ.

Однако на этом футбольные страсти для заводчан не заканчиваются. В настоящее время сборная команда «ТАИФ-НК» блестяще выступает на городском чемпионате по футзалу. Представители нефтеперерабатывающего предприятия уверенно идут вперед, обыгрывая соперников.

Впереди — новые победы и достижения

Вообще, для работников АО «ТАИФ-НК» спорт, драйв, сила и азарт давно стали спутниками жизни. В течение года заводчане показывают блестящие результаты на корпоративных и городских мероприятиях.

Более того, весь 2025 год проходил под девизом спорта и единства. Нефтепереработчики участвовали в пяти этапах подготовки к масштабному состязанию «Гонка героев»: бегали на лыжах, демонстрировали свои физические способности в испытаниях, подготовленных профессиональными тренерами фитнес-клубов, показывали навыки навигации в спортивном ориентировании, преодолевали водные преграды, участвовали в велозаездах и сдавали нормы ГТО.

Параллельно на предприятии практически ежемесячно проходили различные спортивные турниры: первенство по лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, волейболу и другим видам спорта.

Благодаря спортивной подготовке и сплоченной команде работники «ТАИФ-НК» не раз входили в топ сильнейших на федеральных спортивных соревнованиях, таких как «Кросс корпораций» и «Гонка героев».

По словам нефтепереработчиков, спорт стал важной частью корпоративной культуры. Он объединяет, создает атмосферу дружбы и единства. А участие в соревнованиях показывает желание работников развиваться и поддерживать друг друга как на производстве, так и в повседневной жизни. В АО «ТАИФ-НК» не сомневаются — впереди новые турниры, а значит, новые победы и достижения.