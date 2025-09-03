«Мы ожидаем, что могут быть инциденты в области кибербезопасности»: боится ли Татарстан атак в день выборов?

В Минцифры республики заверили, что готовы к любым вызовам

Фото: Динар Фатыхов

До Единого дня голосования, который пройдет 14 сентября, осталось менее двух недель. Избирательные бюллетени уже отправили в районы Татарстана под военизированной охраной, сообщил сегодня на брифинге глава ЦИК республики Андрей Кондратьев. «Мы ожидаем, что могут быть инциденты в области кибербезопасности», — заявил в свою очередь глава Минцифры Айрат Хайруллин. О том, готов ли Татарстан отражать хакерские атаки, — в материале «Реального времени».



Завтра начнется прием заявлений на надомное голосование

Электоральная кампания — 2025 в Татарстане близится к завершению. Сегодня, 3 сентября, в районы республики под военизированной охраной отправили все избирательные бюллетени — всего их было отпечатано почти 3 млн, сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, уже завтра в Татарстане начнется прием заявлений на надомное голосование. На едином портале госуслуг жители республики запросить такую возможность могут до 12 сентября, в территориальных и участковых комиссиях — до 10.00 14 сентября.

Цифровым сервисам в этом году уделили особое внимание. Только «Мобильным избирателем» на сегодня воспользовались более 10 тыс. татарстанцев. Благодаря сервису можно выбрать удобный участок для голосования независимо от места прописки. Как подчеркнул Андрей Кондратьев, если избиратель передумает, он может отменить свое решение на этой же платформе до 10 сентября.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Мы ожидаем, что могут быть инциденты в области кибербезопасности»

— Вопросы кибербезопасности являются суперактуальными. Мы ожидаем, что могут быть инциденты в этой области, — заявил в ходе брифинга глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

В то же время он подчеркнул: в республике наработан многолетний опыт борьбы с хакерскими атаками. В частности, кибербезопасность удалось обеспечить в период проведения «Игр будущего», саммита глав государств БРИКС и других крупных политических мероприятий, как, например, во время недавно прошедшего форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, только в последний день саммита БРИКС пришлось останавливать около 5 млн хакерских атак в секунду, сообщал заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров. Во время «Игр будущего» предпринималось до 1 млн атак в секунду.

— У нас соответствующие службы и соответствующие специалисты мониторят обстановку. Мы заблаговременно провели все необходимые виды работ для того, чтобы быть ко всему готовыми, — подчеркнул глава Минцифры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Не будет электричества — «генератор включим, фонари, свечи»

Власти попросили операторов связи не вести плановые технические работы в Единый день голосования. Тем не менее на случай ЧП все участковые и территориальные комиссии в республике обеспечены проводной связью. Кроме того, закуплены высокомощные генераторы, которые обеспечивают потребность в бесперебойном питании в течение суток.

Всех работников, задействованных на избирательных участках, на следующей неделе ждет обучение, добавил Хайруллин. Им расскажут о том, как действовать в неожиданных ситуациях.

— Выключили рубильник, свет перестал работать. Что делать? Ноутбук разрядился, компьютер выключился, видеорегистратор перестал работать, — привел примеры спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он не раз подчеркнул: самое главное — чтобы избирательный процесс не останавливался ни на секунду.

— Есть свет, нет света — это не имеет значения. Ты должен обеспечить инфраструктуру. Если [произошла] какая-то заминка — значит, генератор включим, фонари, свечи. На моей памяти такое было, потому что надо быстро реагировать. Процесс идет. Необходимо, чтобы очередей не было, в конце концов, — считает глава Минцифры.

Что касается отключений интернета в связи с режимом «Беспилотная опасность», он заверил: минимальный доступ к Сети у татарстанцев сохранится.

— Минимальный интернет, чтобы у вас платежи проходили, вы могли «Яндекс Такси» вызвать, будет работать, как сегодня с утра. Просто [он] будет медленный, — заверил журналистов Хайруллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее во время брифинга министр сделал акцент на том, что развитая цифровая индустрия в Татарстане позволяет «гибко выстроить» этот вопрос, тогда как в других регионах «люди страдают, полностью вырубается интернет».

— Несмотря на все сложности, которые мы видим в геополитическом процессе, на те проблемы, которые испытывает страна, в том числе Татарстан, с издержками, скажем так, вопроса с беспилотной летательной опасностью, нам удалось вместе с коллегами из правоохранительных органов, Советом безопасности, операторами связи выработать регламентный механизм. Он позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность, с другой — не парализовать инфраструктуру, связанную с СБП, вызовом такси, — отметил он.

