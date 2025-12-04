Депутаты внесли законопроект о борьбе со схемой обмана через банкротство продавца

Речь идет о практике, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин и Дмитрий Гусев внесли на рассмотрение парламента проект закона, направленный на защиту покупателей недвижимости и автотранспорта. Законопроект предлагает обязать продавца вернуть средства покупателю в случае, если сделка расторгается судом из-за признания продавца недееспособным, а сам продавец при этом объявляет себя банкротом. Об этом пишет ТАСС.

Предлагаемые изменения планируется внести в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

В пояснительной записке к законопроекту указывается на проблему, которая, как отмечается, в 2025 году широко распространилась в России. Речь идет о практике, когда продавец недвижимости или автомобиля после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет себя недееспособным. Он утверждает, что находился «в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими» в момент совершения сделки. Через суд такой продавец добивается признания сделки ничтожной, но при этом не возвращает деньги покупателю, объявляя себя банкротом.

В результате, как подчеркивают авторы инициативы, добросовестный приобретатель недвижимости или автомобиля лишается своих средств, не получает жилья или автотранспорта и зачастую остается с долгами.

«Для пресечения подобной практики, ведущей не только к человеческим трагедиям, но и к масштабной дискредитации государства, представляется необходимым дополнить перечень обязательств физического лица, не отменяемых процедурой его банкротства, требованиями к нему, возникшим в результате расторжения им по его инициативе ранее заключенного им договора», — говорится в тексте документа.

В случае принятия законопроекта, новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Рената Валеева