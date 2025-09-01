Минниханов оценил благоустройство двора в Нижнекамске по программе «Наш двор»

Он стал победителем топ-200 в онлайн-голосовании жителей по выбору приоритетных объектов для благоустройства

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Нижнекамск посетил благоустроенный двор по проспекту Шинников, 47. Этот двор стал победителем топ-200 в онлайн-голосовании жителей по выбору приоритетных объектов для благоустройства, проведенном в 2024 году.

Минниханов подчеркнул, что программа «Наш двор» реализуется в Татарстане с 2020 года.

— За это время было благоустроено порядка 6 тыс. дворовых территорий. Максимум через 2 года мы завершим эту работу по всей республике. В Нижнекамске приведены в порядок 400 дворов. Это огромный труд, — отметил раис Татарстана.



Вместе с благоустройством двора был произведен комплексный капремонт фасада дома и лестничных клеток.

В республике создали 450 новых территорий на сумму 28,1 млрд рублей.

Рената Валеева