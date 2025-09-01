Минниханов оценил обновленный лицей им. Пушкина в Нижнекамске после капремонта

Его построили в 1966 году

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лицей №3 им. А.С. Пушкина в Нижнекамске в рамках рабочей поездки по городу. Лицей был капитально отремонтирован в этом году.

В учебном заведении, построенном в 1966 году, сегодня обучаются 800 детей. В ходе ремонта были проведены масштабные работы: от внутренней отделки и обустройства фасада до установки современного уличного освещения. В здании лицея полностью обновлены системы вентиляции, санитарные узлы, пожарная система, а также сети инженерно-технического обеспечения, водоснабжения и отопления. Особое внимание было уделено благоустройству прилегающей территории.

Четырехэтажное здание лицея теперь располагает спортивным залом, столовой на 220 мест, актовым залом, медицинским кабинетом, библиотекой, конференц-залом, гардеробными, бытовыми помещениями и мастерскими.

Вчера Минниханов принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика» в Елабуге.

Рената Валеева