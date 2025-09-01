В Нижнекамске появился медицинский центр федерального уровня

Модернизация промышленной медицины стартовала в 2022 году

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В рамках программы развития медицинской инфраструктуры «Нижнекамскнефтехима», СИБУР завершил модернизацию поликлиники предприятия. Реновация включает в себя расширение функционала новыми видами медицинских услуг на основе текущей структуры заболеваемости, оснащение современным медицинским оборудованием, увеличение количества врачей наиболее востребованных специальностей. Этот подход позволит вывести медицинское обслуживание 15 тысяч человек — сотрудников, ветеранов предприятия и прикрепленных жителей на уровень лучших медицинских центров страны.

В церемонии открытии поликлиники приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

— Учитывая, что поликлиника прослужила предприятию почти 50 лет, требовалось провести не просто косметический ремонт, а реновацию медицинского учреждения. Компания подошла к модернизации глобально. Мы сделали многое, чтобы вывести ее на уровень медицинских центров в масштабах страны. И мы уже видим результаты — итогом проведенной дофункционализации медицинской инфраструктуры является снижение количества дней временной утраты трудоспособности у работников с 14,5 до 6,8 дней, — подчеркнула доктор медицинских наук, руководитель функции медицинской безопасности компании Александр Гребенюк.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Программа масштабной модернизации промышленной медицины стартовала в 2022 году с создания многофункциональных Центров здоровья на промышленных зонах предприятия. Ключевым элементом обновления медицинской инфраструктуры стало оснащение поликлиники современным диагностическим и лечебным оборудованием.



Всего закуплено и введено в работу 98 единиц нового медицинского оборудования. В поликлинике установлены компьютерный томограф, маммограф и аппараты УЗИ экспертного класса. Открылись стоматологические кабинеты и эндоскопическое отделение, оснащенные самым современным оборудованием. С 2023 по 2025 год выполнено более 1,5 тысяч исследований по компьютерной томографии, порядка 3,5 тысяч на цифровом маммографе, 37 тысяч ультразвуковых исследований, свыше 1,8 тысяч эндоскопических исследований (ФГДС и ФКС), оказано более 15,5 тысяч стоматологических услуг.

Медицинский персонал поликлиники насчитывает 190 сотрудников, включая 51 врача и 94 специалиста среднего и младшего медицинского персонала. Мощность поликлиники увеличена до 600 посещений в смену. Общий объем инвестиций компании в модернизацию медицинской инфраструктуры на предприятии (за 2022-2025 гг.) превысил 1,5 млрд рублей.



— Сегодня мы видим современную многофункциональную поликлинику, оснащенную самым современным медицинским оборудованием. Традиционно в нефтехимии Татарстана большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Одно из важнейших направлений — это промышленная диспансеризация, охват заводчан по итогам прошлого года составил более 100% от плана. Это позволяет не только сохранить здоровье работников предприятия, но и повышает эффективность производства! — отметил врио министра здравоохранения Республики Татарстан — Альмир Абашев.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сейчас нефтехимики фактически по месту работы могут пройти максимальный комплекс необходимых лечебно-диагностических процедур. Если ранее здравпункты предприятия были местом для оказания экстренной медицинской помощи, то после модернизации и ребрендинга они стали многофункциональными Центрами здоровья. Всего на территории предприятия работают 5 Центров здоровья, в которых ведется амбулаторный прием, проводится вакцинация, физиотерапия, оформление больничных листов и справок, диспансерное динамическое наблюдение за работниками с хроническими заболеваниями.



Для ежедневного контроля состояния здоровья сотрудников на территории предприятия установлено 52 программно-аппаратных комплекса для проведения автоматизированных предсменных медосмотров (ЭСМО).



— Здоровье сотрудников — приоритет в работе компании. Мы приводим всю нашу медицинскую инфраструктуру к высоким стандартам современной медицины. Изменения внедряются на всех уровнях: начиная от эстетики учреждений, создания комфортных условий для пациентов и сотрудников поликлиники, уровня медицинского сервиса, и конечно — комплектации поликлиники высокотехничным оборудованием, — подчеркнул генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов.