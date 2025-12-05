Новости общества

В Татарстане больше семи часов действовал режим беспилотной опасности

09:19, 05.12.2025

С 09:13 мск он отменен

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал больше семи часов: с 01:56 до 09:13 мск. Об этом сообщил в приложении МЧС.

Его вводят уже четвертый раз за эту неделю. Однако вчера он не действовал.

3 декабря режим беспилотной опасности в Татарстане действовал более пяти часов.

Рената Валеева

