В Татарстане больше семи часов действовал режим беспилотной опасности

С 09:13 мск он отменен

В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал больше семи часов: с 01:56 до 09:13 мск. Об этом сообщил в приложении МЧС.

приложение МЧС

Его вводят уже четвертый раз за эту неделю. Однако вчера он не действовал.

3 декабря режим беспилотной опасности в Татарстане действовал более пяти часов.

Рената Валеева