В Татарстане больше семи часов действовал режим беспилотной опасности
С 09:13 мск он отменен
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность». Он действовал больше семи часов: с 01:56 до 09:13 мск. Об этом сообщил в приложении МЧС.
Его вводят уже четвертый раз за эту неделю. Однако вчера он не действовал.
3 декабря режим беспилотной опасности в Татарстане действовал более пяти часов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».