Мнзия Загидуллина: «Новый трактор стоит как несколько квартир, а комбайн — как предприятие»
Казанский предприниматель загорелась идеей выпускать дешевые беспилотные тракторы
Казанская предпринимательница, глава компании НПК «Передовые технологии» работает над проектом создания нового беспилотного трактора. По ее мнению, машина станет настоящим технологическим прорывом и будет массово доступна так же, как и когда-то Ford Model T, известный под названием «Жестяная Лиззи», — первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. «Это шанс для России не попасть в последний вагон уходящего поезда, а пересесть на совершенно новый, построив собственную экосистему доступных автономных технологий», — уверена бизнесвумен. Подробнее о своей инициативе она рассказала в интервью «Реальному времени».
«Пора переписать правила игры»
— Мнзия Идиатулловна, буквально на днях Владимир Путин заявил, что обладание таким инструментом как ИИ — вопрос государственного, технологического и ценностного суверенитета. Подчеркнул необходимость двигаться вперед в этом направлении и выводить работу с искусственным интеллектом на новый уровень. Похоже, ваш проект отвечает этим задачам?
— Возможно. Обычно многие вещи начинаются с концептуальной идеи. Эта идея и есть ответ на тот самый масштаб перемен, о котором говорил президент. Пока все обсуждают, как догнать Запад в создании умных, но дорогих бортовых компьютеров для машин, считаю, что пора переписать правила игры. Проблема была в парадигме. Нужно ее изменить! Зачем каждой машине свой «мозг», если можно создать один «коллективный разум» на орбите?
— Расскажите подробнее о своей идее, что это за проект?
— Я со своей командой работаю над ним последние два года. Речь идет о беспилотном тракторе, который изготовлен из современных материалов, и главная его особенность заключается в том, что он управляется не через свой индивидуальный бортовой компьютер, а через единый искусственный интеллект, так называемый «орбитальный мозг», что позволит во много раз сократить его себестоимость. Она, по нашим оценкам, не превысит $10 000.
«Главная причина — цена»
Мы провели анализ текущих цен на тракторы и комбайны в России и выяснили, что рост за последние 3—4 года на новую сельхозтехнику составил 60—150%. Новый трактор среднего класса теперь стоит как несколько квартир в регионе, а комбайн — как целое предприятие. Ситуация на рынке подержанной техники тоже сложная. Цены резко выросли (на 50—80%), так как фермеры, не имея возможности купить новую технику, переключились на б/у. Трактор возраста 5—7 лет сейчас может стоить всего на 20—30% дешевле, чем он стоил в салоне несколько лет назад.
На недавнем заседании в Госдуме было заявлено, что продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке РФ в январе — сентябре 2025 года оказались на 26,5% ниже. Главная причина в ее цене и дорогих кредитах. Фермеры просто не могут ее себе позволить. Рентабельность покупки новой техники резко упала, что и вызывает волну жалоб.
— Из чего складывается цена предлагаемого вами беспилотного трактора?
— Из трех компонентов, и все они используют принцип централизации и удешевления.
- Первый — двигатель. Мы берем отработанную технологию дешевых и надежных электродвигателей, работающих, например, на мощных литий-ионных батареях или менее дорогих модификациях.
- Второй — материал, из которого будут производиться тракторы. Будущее за графеновыми композитами, которые будут печатать на гигантских 3D-принтерах. Это полная автоматизация, корпус дешевле металла, но прочнее титана.
- И третий, главный, секрет — тот самый «орбитальный мозг». Я бы назвала его Russia Brain. На трактор ставится не дорогой AI-компьютер, а простейший терминал для связи со спутником.
«Небесный компас»
— Что вы ответите скептикам?
— Я знаю, что они сразу же скажут о безопасности: взлом, задержка сигнала… Чиновники будут требовать горы отчетов, сертификации, декларации и т. д., не видя, что происходит у них под носом. Но посмотрите на опыт Китая. Они в пустыне Гоби годами испытывали свою систему, добившись надежности 99,99%. Это выше, чем у многих авиационных систем. Никто не может отрицать реальный и очень динамично развивающийся рынок летающих автомобилей в Китае, где компании действительно конкурируют за первенство и проводят масштабные испытания. Мы не предлагаем сырую технологию. Мы предлагаем перенять уже отработанную парадигму, которую игнорирует Запад.
— Вы имеете в виду историю с китайским «Небесным компасом»?
— Именно. Пока Запад совершенствовал старую парадигму, Китай совершил прыжок в новое измерение. Они задали гениальный вопрос: «А что, если машине вообще не нужен мозг?». «Небесный компас» — это центральный процессор, управляющий миллионами единиц транспорта с орбиты. Это снижает стоимость бортовой электроники на 90%. И это та парадигма, которую можно применять не только к летающим такси, но и к сельскому хозяйству в России.
Президент РФ говорит о грандиозном масштабе, а что может быть масштабнее наших полей? Чтобы соответствовать скорости перемен, нам нужен тот самый централизованный «орбитальный мозг», о котором я говорю. По сути, национальный штаб по ИИ должен курировать создание такой экосистемы. Один «коллективный разум» будет управлять тысячами тракторов в режиме реального времени. Это и есть тот качественно новый уровень, о котором шла речь.
«У России есть все нужные компетенции»
— Как вы оцениваете перспективы реализации своего проекта?
— Президент поставил цель — чтобы вклад ИИ в ВВП превысил 11 триллионов рублей к 2030 году. Такие проекты, как наш, — прямой путь к этой цифре. Это значит, что мы не должны догонять старую парадигму, где стартовые позиции безвозвратно потеряны. Выход — переосмыслить. Мобилизовать ресурсы, чтобы создать свою экосистему на новых принципах. У нас есть компетенции в IT, в космосе, в материалах.
Нам нужен свой «Небесный компас» для полей России. Это не просто новый трактор. Это предложение, на которое у старого мира пока нет ответа. Это шанс попасть на совершенно новый технологический уклад. И поручения президента — тот самый сигнал, что этот поезд наконец-то готов к отправлению. Будущее наступает гораздо быстрее, и мы намерены его построить.
