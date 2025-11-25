Мнзия Загидуллина: «Новый трактор стоит как несколько квартир, а комбайн — как предприятие»

Казанский предприниматель загорелась идеей выпускать дешевые беспилотные тракторы

Фото: Артем Дергунов

Казанская предпринимательница, глава компании НПК «Передовые технологии» работает над проектом создания нового беспилотного трактора. По ее мнению, машина станет настоящим технологическим прорывом и будет массово доступна так же, как и когда-то Ford Model T, известный под названием «Жестяная Лиззи», — первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. «Это шанс для России не попасть в последний вагон уходящего поезда, а пересесть на совершенно новый, построив собственную экосистему доступных автономных технологий», — уверена бизнесвумен. Подробнее о своей инициативе она рассказала в интервью «Реальному времени».

«Пора переписать правила игры»

— Мнзия Идиатулловна, буквально на днях Владимир Путин заявил, что обладание таким инструментом как ИИ — вопрос государственного, технологического и ценностного суверенитета. Подчеркнул необходимость двигаться вперед в этом направлении и выводить работу с искусственным интеллектом на новый уровень. Похоже, ваш проект отвечает этим задачам?

— Возможно. Обычно многие вещи начинаются с концептуальной идеи. Эта идея и есть ответ на тот самый масштаб перемен, о котором говорил президент. Пока все обсуждают, как догнать Запад в создании умных, но дорогих бортовых компьютеров для машин, считаю, что пора переписать правила игры. Проблема была в парадигме. Нужно ее изменить! Зачем каждой машине свой «мозг», если можно создать один «коллективный разум» на орбите?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Расскажите подробнее о своей идее, что это за проект?

— Я со своей командой работаю над ним последние два года. Речь идет о беспилотном тракторе, который изготовлен из современных материалов, и главная его особенность заключается в том, что он управляется не через свой индивидуальный бортовой компьютер, а через единый искусственный интеллект, так называемый «орбитальный мозг», что позволит во много раз сократить его себестоимость. Она, по нашим оценкам, не превысит $10 000.

«Главная причина — цена»

Мы провели анализ текущих цен на тракторы и комбайны в России и выяснили, что рост за последние 3—4 года на новую сельхозтехнику составил 60—150%. Новый трактор среднего класса теперь стоит как несколько квартир в регионе, а комбайн — как целое предприятие. Ситуация на рынке подержанной техники тоже сложная. Цены резко выросли (на 50—80%), так как фермеры, не имея возможности купить новую технику, переключились на б/у. Трактор возраста 5—7 лет сейчас может стоить всего на 20—30% дешевле, чем он стоил в салоне несколько лет назад.

На недавнем заседании в Госдуме было заявлено, что продажи отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке РФ в январе — сентябре 2025 года оказались на 26,5% ниже. Главная причина в ее цене и дорогих кредитах. Фермеры просто не могут ее себе позволить. Рентабельность покупки новой техники резко упала, что и вызывает волну жалоб.

— Из чего складывается цена предлагаемого вами беспилотного трактора?

— Из трех компонентов, и все они используют принцип централизации и удешевления.

Первый — двигатель. Мы берем отработанную технологию дешевых и надежных электродвигателей, работающих, например, на мощных литий-ионных батареях или менее дорогих модификациях.

Второй — материал, из которого будут производиться тракторы. Будущее за графеновыми композитами, которые будут печатать на гигантских 3D-принтерах. Это полная автоматизация, корпус дешевле металла, но прочнее титана.

И третий, главный, секрет — тот самый «орбитальный мозг». Я бы назвала его Russia Brain. На трактор ставится не дорогой AI-компьютер, а простейший терминал для связи со спутником.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Небесный компас»

— Что вы ответите скептикам?

— Я знаю, что они сразу же скажут о безопасности: взлом, задержка сигнала… Чиновники будут требовать горы отчетов, сертификации, декларации и т. д., не видя, что происходит у них под носом. Но посмотрите на опыт Китая. Они в пустыне Гоби годами испытывали свою систему, добившись надежности 99,99%. Это выше, чем у многих авиационных систем. Никто не может отрицать реальный и очень динамично развивающийся рынок летающих автомобилей в Китае, где компании действительно конкурируют за первенство и проводят масштабные испытания. Мы не предлагаем сырую технологию. Мы предлагаем перенять уже отработанную парадигму, которую игнорирует Запад.

— Вы имеете в виду историю с китайским «Небесным компасом»?

— Именно. Пока Запад совершенствовал старую парадигму, Китай совершил прыжок в новое измерение. Они задали гениальный вопрос: «А что, если машине вообще не нужен мозг?». «Небесный компас» — это центральный процессор, управляющий миллионами единиц транспорта с орбиты. Это снижает стоимость бортовой электроники на 90%. И это та парадигма, которую можно применять не только к летающим такси, но и к сельскому хозяйству в России.

Президент РФ говорит о грандиозном масштабе, а что может быть масштабнее наших полей? Чтобы соответствовать скорости перемен, нам нужен тот самый централизованный «орбитальный мозг», о котором я говорю. По сути, национальный штаб по ИИ должен курировать создание такой экосистемы. Один «коллективный разум» будет управлять тысячами тракторов в режиме реального времени. Это и есть тот качественно новый уровень, о котором шла речь.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«У России есть все нужные компетенции»

— Как вы оцениваете перспективы реализации своего проекта?

— Президент поставил цель — чтобы вклад ИИ в ВВП превысил 11 триллионов рублей к 2030 году. Такие проекты, как наш, — прямой путь к этой цифре. Это значит, что мы не должны догонять старую парадигму, где стартовые позиции безвозвратно потеряны. Выход — переосмыслить. Мобилизовать ресурсы, чтобы создать свою экосистему на новых принципах. У нас есть компетенции в IT, в космосе, в материалах.

Нам нужен свой «Небесный компас» для полей России. Это не просто новый трактор. Это предложение, на которое у старого мира пока нет ответа. Это шанс попасть на совершенно новый технологический уклад. И поручения президента — тот самый сигнал, что этот поезд наконец-то готов к отправлению. Будущее наступает гораздо быстрее, и мы намерены его построить.