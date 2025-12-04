Мишустин подписал распоряжение о соглашении с Киргизией по режиму поездок граждан
Гражданам РФ можно использовать внутренний или загранпаспорт, а также дипломатический и служебный паспорта, либо свидетельство на возвращение в страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о заключении соглашения с Киргизской Республикой, регламентирующего режим поездок граждан двух стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
МИД России поручено осуществить необходимый обмен нотами для вступления соглашения в силу.
Согласно проекту документа, граждане РФ для поездок между странами смогут использовать внутренний или заграничный паспорт, а также дипломатический и служебный паспорта, либо свидетельство на въезд (возвращение) в РФ. Для граждан Киргизии предусмотрен аналогичный перечень документов: паспорт, ID-карта, дипломатический и служебный паспорта, паспорт моряка, а также свидетельство на возвращение в республику.
