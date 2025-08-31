Рустам Минниханов принял участие в открытии детского центра в Елабуге
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика» в Елабуге. Об этом сообщает его пресс-служба.
Раис принял решение о создании этого центра в 2016 году во время обхода исторической части города. Деньги были выделены из бюджета республики и за счет спонсорской помощи.
Центр разместился в объекте культурного наследия — здании 19 века.
В основное здание центра входят учебные классы, игровые и экспозиционные залы (классическая музейная экспозиция в оригинальной подаче), современные мультимедиа-аудитории, где можно познакомиться с современными музейными технологиями (интерактивной 3D экспозицией, сенсорными витринами, виртуально посетить известные музеи мира и памятники ЮНЕСКО, воссоздать реконструкцию археологических артефактов, архитектурных памятников, и произведений искусства, и многое др).
— Мы делаем всё необходимое для качественного образования. В этом центре наши строители постарались создать условия для детей, родителей и педагогов, — подчеркнул Рустам Минниханов.
