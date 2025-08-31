В Елабуге завершили благоустройство городского пляжа

Его посетил раис Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил благоустроенный городской пляж в Елабуге. Об этом сообщает его пресс-служба.

В рамках благоустройства рабочие провели расчистку водоема, отсыпку дамбы, намыв песка и мероприятия по благоустройству. Также выполнены работы по электроснабжению, наружному освещению, видеонаблюдению, монтаж сетей водоснабжения и водоотведения указанной территории.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, здесь появились трибуны для отдыха, детская площадка, скамейки, урны, кабинки для переодевания, спасательная вышка, велосипедная парковка, будка охранника, душевые стойки и информационный стенд.

Также Минниханов в Елабуге принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика». Раис принял решение о создании этого центра в 2016 году во время обхода исторической части города. Деньги были выделены из бюджета республики и за счет спонсорской помощи.



Елизавета Пуншева