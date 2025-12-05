Следком просит ареста бывшего мэра Нижнекамска Рамиля Муллина

Ходатайство по делу о мошенничестве и превышении полномочий в отношении ВИП-задержанного рассмотрит суд автограда

Фото: предоставлено пресс-службой администрации НМР

Сегодня Набережночелнинский горсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для бывшего главы Нижнекамского района Рамиля Муллина. Следком по РТ просит заключить его под стражу, сообщили «Реальному времени» в пресс-службу суда.

Ходатайство уже поступило в суд. Сам Муллин, напомним, лишился свободы 3 декабя. Еще утром к нему приехали с обысками, а к вечеру отставного ВИП-чиновника доставили в Набережные Челны, где базируется 6-й отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

Силовики подозревают Муллина в причастности к афере с выплатами за поиск и привлечение контрактников на СВО на сумму свыше 35 млн рублей. В потерпевших — бюджет республики. По этому делу к ответственности уже привлекается директор центра «Патриот» Айрат Шарифуллин. Он — под домашним арестом.