Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию — его встретил Моди

По словам Пескова, жест премьер-министра стал неожиданностью для российской стороны

Президент России Владимир Путин 4 декабря прибыл с двухдневным госвизитом в Индию. Борт российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели в 16:30 мск (19:00 по Дели). Эта авиабаза, построенная британцами во время Второй мировой войны, ныне является частью структуры международного аэропорта имени Индиры Ганди.

На авиабазе президента России лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди, что стало неожиданностью для российской стороны. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это решение было принято внезапно и о нем заранее не сообщалось. После символических объятий и приветствия членов делегаций, лидеры наблюдали за традиционным танцем девушек в синих и алых сари, а затем направились на неформальную встречу на автомобиле из кортежа Моди.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что именно на этой встрече будут обсуждаться наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной обстановки. Нью-Дели демонстрирует высокий уровень готовности к приему российского президента: дорога от аэропорта украшена плакатами с изображением Путина и приветственными надписями, российские и индийские флаги украшают церемониальную улицу Раджпатх, а фотографии Путина повсюду в центре столицы.

Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем состоятся переговоры Путина и Моди сначала в узком, а затем в расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания ряда документов, включая программу развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, и состоится совместное заявление двух лидеров для СМИ.

Далее Путин и Моди примут участие в российско-индийском бизнес-форуме, выступив на его пленарном заседании на тему «Россия — Индия: диалог, меняющий мир». В ходе визита президент России также примет участие в запуске телеканала RT India. Программа завершится встречей с президентом Индии Дроупади Мурму и государственным приемом от ее имени.

Путин и Моди регулярно поддерживают контакты. В этом году лидеры уже встречались на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине, где провели очень теплую беседу, большую часть которой общались в Aurus российского президента. За прошедший год они также пять раз беседовали по телефону. Напомним, ранее Моди совершал официальный визит в Россию 8—9 июля 2024 года, а неформальная встреча двух лидеров проходила 8 августа в Ново-Огареве.

Рената Валеева