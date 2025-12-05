Путин отдал дань уважения Махатме Ганди, посетив мемориал Раджгхат

Он был вождем индийского народа в борьбе за национальное освобождение. Его убили в 1948 году

Президент России Владимир Путин посетил мемориал индийского политического деятеля Махатмы Ганди, расположенный в комплексе Раджгхат. Визит состоялся накануне, в рамках госвизита российского лидера в Индию.

Раджгхат, что в переводе означает «царская пристань», является местом кремации Махатмы Ганди — вождя индийского народа в борьбе за национальное освобождение, убитого в 1948 году. Мемориал представляет собой черный мраморный помост в центре зеленого амфитеатра, рядом с рекой Джамной. На нем высечены последние слова Ганди — «Хэ Рам» («О, Боже!»). Посетители традиционно снимают обувь перед входом на территорию мемориала. Комплекс окружен садом, где деревья посажены главами иностранных государств и правительств, включая советских и российских лидеров — Михаила Горбачева (1986 г.) и Владимира Путина (2000 г.).

Раджгхат — это место массового паломничества для индийцев, особенно в дни рождения Ганди (2 октября) и годовщину его смерти (30 января). Мемориал является символом глубокого уважения к памяти Махатмы Ганди, и его посещают видные государственные, политические и общественные деятели со всего мира.

Напротив Раджгхата находится музей Махатмы Ганди. В его экспозиции, включающей картинную галерею, выставочное пространство, библиотеку и открытый театр, представлены многочисленные материалы, связанные с жизнью и деятельностью Ганди. Среди экспонатов — его личные вещи и одежда, которую он носил в момент гибели.

Неподалеку от мемориала, на берегу Джамны, расположены места кремации других выдающихся индийских премьер-министров: Джавахарлала Неру, Лала Бахадура Шастри, Индиры Ганди и Раджива Ганди.

Рената Валеева