Отопительный сезон в России штатно начался во всех регионах, сообщил Минстрой

На подготовку к этому периоду регионами из своих средств направлено около 347 млрд рублей

Отопительный сезон в России штатно стартовал во всех регионах страны. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

— На сегодняшний день отопительный сезон штатно начат во всех регионах страны, — заявил Файзуллин, уточнив, что подготовка к текущему отопительному сезону, проводимая в 2024 году, проходила по новым, более строгим правилам.

Министр также предоставил данные о расходах и инцидентах: «В целом на подготовку к отопительному периоду регионами из своих средств направлено около 347 млрд рублей. С начала отопительного сезона зафиксировано 2,7 тыс. аварийных ситуаций, что на 17% ниже показателя прошлого года».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее правительство России утвердило предельные значения индексации платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год. Для Татарстана этот показатель с 1 октября установлен на уровне 13,4%. Отмечено, что рост тарифов будет осуществлен в два этапа: с 1 января и с 1 октября.

В контексте начала отопительного сезона начальник Государственной жилищной инспекции республики ранее напомнил гражданам, что холодные батареи не всегда являются поводом для немедленного обращения.

— Это не повод для обращения к прокурору или в инспекцию, так как мы меряем температуру в самой комнате. Температура батареи не имеет значения, если температура в квартире соответствует нормативу, это нормально, — заверил он, призвав жителей сначала проверить, что температура в их квартире действительно ниже установленного норматива (менее 18 градусов), и только потом обращаться с жалобами.

Рената Валеева