Израиль допустили до «Евровидения-2026» на фоне бойкота со стороны ряда стран

В конкурсе этого года страна заняла второе место в финале

Фото: Реальное время

Израиль допустили до участия в песенном конкурсе «Евровидение-2026» по решению Европейского вещательного союза (ЕВС). Однако это решение вызвало волну бойкотов со стороны ряда стран.

Среди стран, объявивших о своем отказе от участия, оказались Испания, Ирландия и Нидерланды, как и было обещано ранее. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун первым заявил, что Мадрид откажется от участия, если Израиль снова окажется в числе конкурсантов. Премьер-министр Педро Санчес также выступал за исключение Израиля из конкурса песни «Евровидение».

скриншот с сайта Wikipedia.org

Ирландская телерадиокомпания RTE поддержала позицию Испании, назвав участие Израиля «бессовестным» на фоне «ужасающих потерь в Газе». По информации «Би-би-си», Словения также близка к бойкотированию песенного конкурса.

70-й конкурс песни «Евровидение», как ожидается, должен пройти в Вене. Столица Австрии станет местом проведения уже в третий раз. Мероприятие состоится с 12 по 16 мая 2026 года на площадке Wiener Stadthalle.

Напомним, Израиль участвовал в «Евровидении-2025» и занял второе место в финале конкурса, который прошел в Базеле, Швейцария.

Песню New Day Will Rise исполнила израильская певица Юваль Рафаэль. Это была мощная поп-баллада на трех языках — английском, иврите и французском. В ее тексте также прозвучала цитата из библейской «Песни песней»:

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».

Песня символизировала исцеление, надежду и единство после трагедии 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС атаковали музыкальный фестиваль Nova, где погибли сотни людей. Сама Юваль Рафаэль была одной из выживших.

Рената Валеева