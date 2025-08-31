Рустам Минниханов посетил больницу в Елабуге

ЦРБ открылась после ремонта

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Елабугу с рабочей поездкой. Он побывал в ЦРБ, которая открылась после ремонта, сообщает его пресс-служба.

ЦРБ обслуживает более 78 тыс. человек в год. В ней 285 коек для круглосуточного пребывания и 143 — для дневного.

Во время ремонта в больнице поменяли системы электричества, воды, тепла и канализации. Отремонтировали внутри и снаружи, заменили окна, двери, сантехнику, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Процедурные кабинеты, палаты и рабочие места привели в порядок по СанПиН.

Минниханов пообщался с сотрудниками больницы.

Елизавета Пуншева