Сегодня в Татарстане ожидается до +2 градусов

Местами небольшие осадки

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка -1 градуса. Днем ожидается от -2 до +2 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Галия Гарифуллина