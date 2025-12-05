Сегодня в Татарстане ожидается до +2 градусов
Местами небольшие осадки
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка -1 градуса. Днем ожидается от -2 до +2 градусов. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
