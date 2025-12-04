В Казани построят современный кампус

Уже создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции научно-образовательного кампуса в Казани

Фото: Артем Дергунов

Сегодня заместитель руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров принял участие в важной стратегической сессии, посвященной созданию межвузовского кампуса в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

По словам Шамиля Гафарова, создание кампуса — это серьезный и амбициозный проект — «шаг в будущее, шаг в завтрашний день». Регион планирует идти в ногу с передовыми компаниями и субъектами РФ, делая акцент на накопленном опыте и инновационных подходах.

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что уже создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции научно-образовательного кампуса в Казани.

Инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. К 2030 году в России планируется построить 25 новых кампусов, которые объединят современные лаборатории, общежития, пространства для научных исследований, отдыха и занятий спортом.

