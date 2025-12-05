Netflix намерен приобрести студию Warner Bros. Discovery и HBO Max

Компании могут объявить о достижении соглашения в ближайшие дни

Американский стриминговый гигант Netflix ведет переговоры о покупке кино— и телестудий, а также стриминговой платформы HBO Max у медиаконцерна Warner Bros. Discovery. По информации агентства Bloomberg, ссылающегося на источники, эта сделка может привести к «тектоническим сдвигам» в медиаиндустрии США.

Ожидается, что компании могут объявить о достижении соглашения в ближайшие дни. В случае если сделка будет заблокирована регуляторами, Netflix готов выплатить неустойку в размере $5 млрд. При этом кабельные телеканалы Warner Bros. — CNN, TBS и TNT — не войдут в состав приобретаемого пакета. Их планируется объединить в отдельную компанию.

Bloomberg отмечает, что для Netflix это будет сделка беспрецедентного масштаба. Помимо приобретения контента прямых конкурентов HBO, включая такие популярные сериалы, как «Клан Сопрано» и «Игра престолов», Netflix получит доступ к обширной библиотеке Warner Bros., в том числе к франшизе «Гарри Поттер» и культовому сериалу «Друзья».

— Если сделка будет доведена до конца, то она вызовет тектонический сдвиг в индустрии развлечений, объединив крупнейший в мире платный стриминговый сервис с одной из старейших и наиболее уважаемых голливудских студий, — пишет агентство.

Ранее среди претендентов на приобретение Warner Bros. Discovery также фигурировали Comcast и Paramount Skydance. Отмечается, что для последней победа Netflix станет серьезным ударом, поскольку Paramount Skydance предлагала более амбициозные условия, включая выкуп всего бизнеса Warner Bros. Discovery исключительно за счет собственных валютных средств.

Продажа Warner Bros. Discovery происходит на фоне трансформации медиабизнеса, где наблюдается снижение популярности кабельного телевидения. Выручка Warner Bros. в третьем квартале упала на 23% из-за отмены подписок клиентами, ищущими альтернативные источники контента. В случае успешного завершения сделки общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что, вероятно, привлечет внимание антимонопольных ведомств.

Рената Валеева