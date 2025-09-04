Набережные Челны получили новую партию из 50 автобусов НЕФАЗ
Минниханов отметил символичность события в преддверии 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого автомобиля КАМАЗ в 2026 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии передачи Набережным Челнам очередной партии из 50 новых пассажирских автобусов производства НЕФАЗ.
— Существующий парк пассажирского транспорта требует системного обновления. В этом году автопарк городского транспорта Набережных Челнов пополнят еще 80 новых НЕФАЗов, 50 из которых передаем городу сегодня, — сказал раис республики.
Он отметил, что низкопольные автобусы НЕФАЗ — это высокотехнологичный транспорт с современными системами безопасности, уровнем удобства и экологичности.
— Вдвойне приятно, что данные современные машины производятся на нашем заводе КАМАЗ, который уже более полувека является сердцем промышленной мощи не только Набережных Челнов, но и всей России. Автогигант, несмотря на сложности сегодняшнего дня, успешно справляется со всеми поставленными задачами, вносит большой вклад в укрепление обороноспособности и технологического лидерства страны, является передовым предприятием по производству отечественных грузовых автомобилей и автобусов, локализации производства комплектующих, а также развитию электрических и беспилотных автомобилей, — добавил Минниханов.
Раис Татарстана также отметил символичность события в преддверии 400-летия Набережных Челнов и 50-летия выпуска первого автомобиля КАМАЗ в 2026 году.
Мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность руководству республики за поддержку в вопросах развития общественного транспорта, напомнив, что в прошлом году на маршруты города уже вышли 90 новых комфортабельных автобусов.
Новые автобусы НЕФАЗ 5299-40-52 вмещают 111 пассажиров и оснащены современными системами безопасности, включая систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическую систему пожаротушения, антивандальные пассажирские сиденья и отопитель салона.
В начале 2025 года в Набережных Челнах разгорелся скандал из-за обновлений маршрутной сети, которая начала действовать 1 января.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».