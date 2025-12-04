В Татарстане под домашний арест отправили двух фигурантов дела о нападении собак на девочку

На заседаниях Зеленодольского горсуда директор фонда «Кот и пес» и отловщик собак не признали вину

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Зеленодольский горсуд избрал меру пресечения двум задержанным по делу о ЧП с нападением стаи собак на 9-летнюю девочку. Директор благотворительного фонда «Кот и пес» Альберт Галиев и отловщик фонда Максим Иванов водворены под домашний арест до 28 января 2026 года, уточнили «Реальному времени» в суде.

Напомним, Галиеву и Иванову инкриминируют халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Сотрудниками СК и прокуратуры уже установлено: благотворительный фонд помощи бездомным животным «Кот и пес» выступал исполнителем муниципального контракта по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию численности животных без хозяев на территории Зеленодольского района. Соответствующий договор на сумму 5,2 млн рублей руководство фонда и зеленодольский департамент ЖКХ заключили 25 января. По мнению силовиков, из-за недоработки исполнителей контракта 28 ноября стая собак в поселке Васильево напала на 9-летнюю школьницу близ СНТ «Здоровье». Девочка получила тяжелые травмы, и за ее жизнь уже неделю борются врачи.

На заседании суда Галиев и Иванов выразили сочувствие пострадавшей и ее семье, но дали понять — та самая стая состояла из стерилизованных собак, которых подкармливали сами сотрудники садового товарищества.

Сегодня же силовики сообщили о задержании директора департамента ЖКХ, депутата Айшинского поселения Зеленодольского района Нияза Мингазова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, полагая, что при заключении контракта с фондом он знал — сотрудники фонда не смогут обеспечить его надлежащее исполнение, а кроме того, не направлял заявки на отлов бродячих собак и не контролировал работу сотрудников «Кота и пса» в рамках договора.

Ирина Плотникова