МВД — о деле Шевыревой: «Мы уже на пути к принятию основных решений»

В Татарстане выросло число убийств и насильственных действий сексуального характера

«Работа идет активно, находится на контроле от руководства республики до руководства МВД. Следственные действия проводятся. Надеемся, в первые месяцы следующего года будет ясная картина», — говорит о расследовании дела о нападении на Ирину Шевыреву начальник управления уголовного розыска МВД по республике Рифат Катипов. Основная задача — установить мотивы, подчеркнул он. В целом за последний год в республике выросло число убийств и насильственных действий сексуального характера. Подробнее об обстановке в Татарстане — в материале «Реального времени».

«В первые месяцы следующего года будет ясная картина»: что известно о деле Шевыревой

В 2025 году в Татарстане незначительно выросло число зарегистрированных убийств — на 3,4%, с 118 до 122, рассказал на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска МВД по республике Рифат Катипов. При этом число зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда снизилось на 19,8%, с 313 фактов до 251, изнасилований — на 10,9% (82 против 92).

Одним из самых резонансных преступлений стало нападение на Ирину Шевыреву. В уголовном розыске надеются, что ясная картина произошедшего появится к началу следующего года.

— Основная задача — разобраться, установить мотивы, причину. Работа идет активно, на контроле от руководства республики до руководства МВД. Следственные действия проводятся. Надеемся, в первые месяцы следующего года будет ясная картина. Нам не хотелось бы заранее что-то говорить, поскольку важны все доказательства, мотивы. Никто, совершивший, участвующий, не останется ненаказанным, это однозначно. Но и невиновных тоже не хотелось бы обидеть, наказать, привлечь. Дайте еще немного времени, мы уже на пути к принятию основных решений, — сказал Рифат Катипов.

По его словам, преступление для Татарстана нетипичное.

— После совершенного преступления [злоумышленники] тщательно пытались спрятать следы. [Была проделана] огромнейшая работа по Казани, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану. Был совершен вылет и доставка в Казань, и дипломатические моменты здесь есть, и решение вопросов. Вот такую сложную работу провели за кратчайшие сроки. Видите, какой объем времени нужен нам и следствию, чтобы действительно найти истинный умысел, причину. Пока мы не поймем сути данного вопроса, ни дело в суд не уйдет, ни обвинения не будут предъявлены, — обещал начальник уголовного розыска.

Он напомнил: отношения со странами СНГ у татарстанских правоохранителей выстроены. Преступники там не скроются, заверил Катипов.

Растет число насильственных действий сексуального характера — в зоне риска 10-летние девочки

В Татарстане в этом году было зарегистрировано на 6,3% больше насильственных действий сексуального характера, чем годом ранее: 169 против 159.

— Это вызывает у нас озабоченность, поскольку раскрытие таких преступлений носит свою сложность. Лицо, находясь абсолютно в другой стране, посредством мессенджера может потребовать от ребенка или другого собеседника предоставить свои фотографии. Это является тяжким преступлением. Мы немедленно на него реагируем: делаем запросы, устанавливаем фигурантов, которые находятся за пределами республики, пытаемся взаимодействовать с Интерполом, с [другими] странами, — говорит Рифат Катипов.

По состоянию на ноябрь в Татарстане приостановлено 16 тяжких и особо тяжких преступлений против личности — столько же, сколько в прошлом году. Основные категории — это вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность и насильственные действия сексуального характера. По словам Катипова, правоохранители «дошли до определенного предела», дальше установление преступников зависит от ответов цифровых платформ на запросы ведомства.

— Дети сегодня вступают в общие чаты, где обсуждают различные игры, какие-то свои примеры. В эту же группу добавляется злоумышленник. Он начинает общаться со всеми людьми, которые там находятся, и для себя выявляет несовершеннолетних девочек. Говорит, что он того же возраста, в том же классе, у него те же интересы. Они переходят в общение в индивидуальном порядке, и он начинает просить, требовать отправить фотографии, — рассказал о схеме начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Виктор Албутов.

Как добавил Рифат Катипов, нередко преступники в переписке начинают угрожать детям. Чаще всего жертвами становятся девочки 10—12 лет.

Мошенникам верят больше, чем полиции

Проблема телефонного мошенничества актуальна для всей России — Татарстан не стал исключением.

— По итогам десяти месяцев только нашим руководством МВД на контроль было поставлено около 500 преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. Основная часть — 90% процентов — это контактное мошенничество, — констатировал Рифат Катипов.

Фигуранты таких дел «работают» в специальных кол-центрах. Только на официально враждебной территории таких точек насчитывается более 500. С июня по настоящий момент татарстанцам не дали перевести мошенникам около 50 млн рублей.

— Мы успевали перехватить их прямо в момент передачи денег либо закладки средств в банкомат. Людей приходится очень долго переубеждать, они настолько уверены, что действия сотрудников полиции направлены им во вред, — говорит глава уголовного розыска.

«Как только жена выходит в декрет, сотрудник переходит на гражданскую службу»

При этом больным вопросом для уголовного розыска остается дефицит кадров. «Если в ближайшие годы каких-то изменений не будет, костяк мы потеряем», — сказал в ходе брифинга Рифат Катипов. По его словам, сейчас главная задача — сохранить кадровый состав.

— Мы пытаемся удержать талантливых, обученных сотрудников. Чтобы обучить и дать объем знаний, понимания, столько времени нужно. Он уходит, на его место приходит сотрудник, который минимум два года еще не может в полном объеме работать по преступлениям и сразу понимать суть, — заявил Рифат Катипов.

Требования не снижаются, растущая нагрузка ложится на оставшихся сотрудников, констатировал он.

— Всяческие возможности в республике, которые сейчас на государственном уровне оказываются, какие-то доплаты нашим сотрудникам — они незначительны, но для нас существенны, — говорит начальник уголовного розыска.

По его словам, сотрудники работают с раннего утра до восьми вечера. «Как только жена выходит в декрет, муж уже не в состоянии оплачивать кредиты. Он уходит на гражданскую службу, где в разы выше оклады. И тут все понимаешь», — посетовал Катипов.

Как пять лет спустя были обнаружены преступники, убившие женщину и забравшие ее ребенка

Даже если преступление не было раскрыто по горячим следам, о нем не забывают, заверил замначальника отдела по особо важным делам и по раскрытию преступлений прошлых лет Артем Фуриев. К примеру, в этом году удалось обнаружить злоумышленников, убивших женщину в 2020 году. Тело было найдено в Верхнеуслонском районе. На протяжении четырех лет продолжались оперативные мероприятия по установлению личности погибшей. В итоге во взаимодействии с коллегами из других регионов удалось установить личность жертвы, а впоследствии и выйти на группу преступников, которые совершили ее убийство.

— Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Двое из участников преступной группы были задержаны в начале этого года, дали признательные показания. Как оказалось, была убита жительница Новосибирской области. Преступники завладели ее ребенком, тогда ему было около четырех лет, и, сделав поддельные документы, стали воспитывать как своего, — рассказал Фуриев.

В ходе расследования выяснилось, что участники этой группы в 2019 году совершили жестокое убийство несовершеннолетней уроженки Челябинской области, которую они же вовлекли в занятия проституцией. Труп расчленили, часть останков сожгли, а часть разбросали в лесопосадке на территории Верхнеуслонского района. «И это не единственное преступление, которое было раскрыто в этом году», — говорит Фуриев.