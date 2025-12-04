«Рубин» оштрафовали на 100 тысяч рублей за поведение команды

Нарушение зафиксировано в гостевом матче против петербургского «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение своих игроков в недавних матчах чемпионата России по футболу. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Нарушение со стороны «Рубина» было зафиксировано 30 ноября в гостевом матче 17-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», который казанцы проиграли со счетом 0:1. По ходу этой встречи арбитр показал шесть желтых карточек футболистам «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В матче «Зенит» — «Рубин» рассмотрели неподобающее поведение команды «Рубин», предупреждение шести футболистов — клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, — заявил Григорьянц.

Рената Валеева