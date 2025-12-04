Айсберг А23а перестал быть крупнейшим на планете, потеряв 67% площади

Теперь звание крупнейшего носит айсберг D15A

Айсберг А23а, за которым мировое научное сообщество наблюдало почти 40 лет, утратил свой статус крупнейшего на планете, потеряв 67% от своей первоначальной площади. Его место занял айсберг D15A. Об этом сообщили представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

— Площадь нового лидера, айсберга D15A, составляет 3 071 квадратный километр, что вдвое больше текущих размеров А23а, — приводит пресс-служба института слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук.

Айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и в настоящее время находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Восточной части Антарктиды.

Несмотря на потерю первенства, А23а, все еще оставаясь гигантским ледяным массивом, продолжает свой дрейф по чистой воде в Южном океане. В настоящее время он находится примерно в 230 километрах к северо-западу от острова Южная Георгия.

Напомним, айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4 170 квадратных километров.

В сентябре стало известно, что айсберг раскололся на несколько крупных фрагментов. Тогда он дрейфовал в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

Рената Валеева