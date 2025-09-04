В Актаныше открылось новое приемно-диагностическое отделение ЦРБ

Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии нового здания

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии нового здания приемно-диагностического отделения Актанышской ЦРБ.

Здание было построено в 1949 году и неоднократно перестраивалось, однако условия работы приемно-диагностического отделения не соответствовали современным требованиям. Строительство нового отделения было инициировано в 2025 году по решению раиса Татарстана. Ежегодно больница обслуживает около 12 тыс. человек.

— Сегодня я рад присутствовать на открытии нового приемно-диагностического отделения. Самое главное — это здоровье наших граждан, — заявил раис республики.

Минниханов осмотрел помещения нового приемно-диагностического отделения, оснащенного всем необходимым для оказания оперативной помощи пациентам. В здании расположены смотровая для экстренных больных, противошоковая палата, помещение для санитарной обработки пациентов, кабинеты оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, комната дежурного врача, хирурга, процедурная эндоскопии, перевязочная, кабинет врача-травматолога, кабинеты для гипсования, врача-терапевта, ЭКГ, процедурная и рентгеновский блок, бокс с отдельным входом для инфекционных больных (фильтр-бокс), смотровые, экспресс-лаборатории.

31 августа Минниханов приехал в Елабугу с рабочей поездкой. Он побывал в ЦРБ, которая открылась после ремонта.



Рената Валеева