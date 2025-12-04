«Ак Барс» как в плей-офф: обыграл «Трактор», остался вторым на Востоке и играет обоймой

Игра на максимуме, или Есть запас прочности?

«Ак Барс» обыграл в Казани челябинский «Трактор» со счетом 5:3 и довел свою победную серию в чемпионате до трех матчей подряд. Всего в последних шести играх команда одержала пять побед при одном поражении. Однако вопросы к «барсам» остаются. Что не так с игрой «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Принципиальность матча зашкаливала

В декабре «Ак Барсу» предстояло стартовать с принципиального для своего тренера матча — против «Трактора». Анвар Гатиятулин тесно связан с Челябинском, поэтому его встречи с уральской командой всегда вызывают дополнительные эмоции. К тому же, в составе челябинцев выступают сразу несколько игроков, которые либо играли в Казани совсем недавно, либо могли в межсезонье перейти в стан «барсов».

Особенным был матч для нападающего Егора Коршкова. Хоккеист в прошлом сезоне выступал в «Ак Барсе», куда переходил в качестве лидера хабаровского «Амура». Однако карьера в казанском клубе у него не сложилась. Уже летом Коршкова забрал к себе «Трактор» и доверился мастерству игрока. В среду у него был реальный шанс доказать и показать на деле, что он не растерял свои игровые кондиции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот Джошуа Ливо и Виталий Кравцов пока до Казани не доехали, хотя летом их тут очень ждали. Оба нападающих были доступны на рынке хоккеистов, но в итоге выбрали «Трактор». Правда, россиянин вначале неудачно съездил в НХЛ, откуда в ноябре вернулся в свою старую команду. Против «Ак Барса» Ливо и Кравцов вышли в стартовой пятерке, именно они сейчас составляют ударную тройку челябинцев.

У «Ак Барса» все было предельно просто. Состав тот же, вратарь не поменялся — никаких изменений. Гатиятулин уже приучил обходиться без экспериментов. В итоге вратарь Михаил Бердин, нападающие Брэндон Биро, Алексей Пустозеров долгое время остаются без игровой практики. Даже странно, почему их агенты до сих пор не шевелятся. В КХЛ хватает команд, где бы все трое пригодились в качестве основных игроков.

Все решил один момент в большинстве «Трактора» во втором периоде

Первый период буквально пролетел менее чем за полчаса времени. Команды показали обоюдоострый хоккей, бросив по воротам в общей сложности почти 30 раз. Опаснее моменты были у «Трактора». Дважды мог забивать Виталий Кравцов, не хватило точности Джошуа Ливо. Последний в концовке также не реализовал чистый выход «один в ноль», не сумев переиграть Билялова. Завершилась стартовая двадцатиминутка удалением Алексея Кадейкина, и хозяева после перерыва начали период в большинстве.

Реализовать «лишнего» казанцы не смогли. Более того, сразу после этого пропустили в равных составах. Митчелл Миллер ошибся при выходе из зоны, Егор Коршков отобрал шайбу, обыграл защитника с вратарем и открыл счет — 0:1. Широкой улыбкой счастливого нападающего «Трактора», отмечающего гол, можно было осветить маленькую деревушку.

В середине периода гости получили право сыграть в большинстве и тут же едва не забили — выручил Билялов. Но затем «Ак Барс» перехватил инициативу. Артем Галимов и Кирилл Семенов дважды убегали в контратаку, сорвав планы челябинцев. Эти вылазки задали ритм «барсам», которые продолжили начатое после выхода удаленного Алексея Марченко и добились своего. Александр Барабанов не забивал три матча подряд, а здесь исправился. Подобрал шайбу у борта, проехал и с неудобной руки расстрелял Савелия Шерстнева — 1:1.

За три минуты до конца периода вернул должок команде Миллер. Защитник получил шайбу из-за ворот от Барабанова и точным броском с зоны вбрасывания поразил ворота — 2:1. Тут же счет стал крупнее. Никита Дыняк заставил ошибиться защитника, а потом добил шайбу в сетку после сейва Шерстнева — 3:1. Рафаэлю Рише оставалось только разбить планшет от досады — его команда упустила за минуту равную по моментам игру.

Третий период описывать помоментно не стоит. На льду шла понятная всем игра: «Трактор» рвал и метал, пытаясь отыграться, а «Ак Барс» оборонял победный счет. В итоге команды два раза обменялись заброшенными шайбами и были таковы. Последним отличился Дмитрий Яшкин, поразив пустые ворота — 5:3, и похоронив шансы гостей перевести матч в овертайм.

А что с обоймой?

«Ак Барс» без поражений прошел домашнюю серию после поражения от «Спартака» (0:1) в Москве. «Барсы» выиграли пять из шести последних матчей в чемпионате и закрепились на второй строчке Восточной конференции. Правда, «Авангард» пока опережает казанцев по потерянным очкам, сыграв на четыре поединка меньше.

Между тем не покидает ощущение, что «Ак Барс» играет на максимуме. Матчи в исполнении казанцев близки к тем, что обычно играются в плей-офф. Есть ли у команды запас прочности, чтобы прибавить в нужный отрезок сезона? Пока все это похоже на повторение прошлогоднего сценария, когда подопечные Гатиятулина резко сдали после «Матча всех звезд».

Сам тренер настаивает на том, что клуб продолжает поиск усиления состава. Но поможет ли это, если его штаб все время ставит на игру одних и тех же? И Гатиятулин после победы над «Трактором» снова повторил про готовность основной обоймы. При победных сериях тренера будут носить на руках, а если пойдут поражения, то обязательно напомнят ему про упущения с составом.

— У нас есть обойма игроков основного состава. Ротации пока нет, потому что мы смотрим на физическое состояние и не видим, чтобы кто-то проседал в третьем периоде. Изменения пока не планировались, но они могут быть в любой момент, поэтому всем важно быть готовыми и держать себя в форме. Это был заключительный матч домашней серии, на две недели прощаемся с болельщиками, и важно было выиграть сегодня. Победы всегда дают эмоции, особенно при своих болельщиках, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Трактор» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Голы:

0:1— Коршков (24:14);

1:1 — Барабанов (33:27);

2:1 — Миллер (Барабанов, Семенов, 37:00);

3:1 — Дыняк (Бровкин, Кателевский, 37:13);

3:2 — Коромыслов (Прибыльский, Рыков, 42:14);

4:2 — Лямкин (Семенов, Барабанов, 43:11);

4:3 — Никонов (Григоренко, Кравцов, 57:53, 6х5);

5:3 — Яшкин (Семёнов, Барабанов, 59:07, ПВ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 17:00 по московскому времени. Далее команду Гатиятулина ждет «Нефтехимик» в Нижнекамске, после чего хоккеисты получат неделю отдыха.