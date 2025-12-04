Индия арендует у России атомную подлодку на 10 лет за $2 млрд для обучения экипажей

Речь идет о субмарине, размеры которой превышают габариты атомных лодок, уже состоящих на вооружении Индии

Индия арендует у России атомную подводную лодку сроком на 10 лет. Стоимость контракта оценивается примерно в $2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение уже достигнуто, а индийская делегация посещала российскую верфь в ноябре для обсуждения деталей. Ожидается, что Индия получит судно в течение двух лет, однако Bloomberg уточняет, что сложность проекта может привести к более поздним срокам.

Речь идет о субмарине, размеры которой превышают габариты атомных лодок, уже состоящих на вооружении Индии. Согласно условиям договора, российская подлодка будет использоваться исключительно для подготовки экипажей и отработки навыков управления атомными субмаринами на фоне строительства Индией собственных кораблей. Ее участие в каких-либо военных действиях запрещено.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новость о сделке совпадает с государственным визитом президента России Владимира Путина в Нью-Дели, который стартовал 4 декабря. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, 4 декабря лидер РФ прибыл в Нью-Дели для неформальной беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Эта закрытая встреча «тет-а-тет» традиционно будет посвящена наиболее чувствительным вопросам двусторонних отношений и международной повестки.

Основные мероприятия визита, включая официальные переговоры и подписание документов, запланированы на 5 декабря.

Рената Валеева