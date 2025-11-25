Четыре дочери и большая идея: история успеха татарстанского медцентра «Медикал Плюс»

Пример успешного бизнес-партнерства

Фото: предоставлено "Медикал Плюс"

«Медикал Плюс» — это медицинский центр в Набережных Челнах, начавший свой путь с франшизы «Ситилаба» и за пять лет превратившийся в крупный многопрофильный центр, охватывающий широкий спектр медицинских услуг. Одним из факторов успеха предприятия стало партнерство с Ак Барс Банком. Генеральный директор центра Сергей Сенин отмечает, что главной задачей было выкупить арендованное здание, в которое уже вложены значительные средства на ремонт. Для реализации этой цели и был привлечен банк. Подробности — в материале «Реального времени».

От заботы о семье к крупному медицинскому центру

— К идее создания медицинского центра подтолкнула семья. Я многодетный отец — у меня четыре дочери, для которых хотелось создать медицинское обслуживание на самом высоком уровне, — рассказывает Сергей Сенин.

Это стремление обеспечить заботу, комфорт и профессионализм для близких стало прочным фундаментом всей дальнейшей работы. Имея экономическое образование, он решил развиваться в медицинском бизнесе. В результате в 2016 году была запущена франшиза «Ситилаба».

— Путь был сложным, — вспоминает о первых годах собеседник, — потихоньку осваивались, обучались. В 2018 году обратил внимание на красивое здание на проспекте Чулман, поставил цель любыми путями запустить там медицинский центр.

Сергей Сенин: «В 2018 году обратил внимание на красивое здание на проспекте Чулман, поставил цель любыми путями запустить там медицинский центр». предоставлено "Медикал Плюс"

Переговоры с владельцем здания велись долго и непросто — сначала они неохотно шли на сдачу в аренду первого этажа, который был самым привлекательным для бизнеса. Со временем их позиция менялась: сначала согласились на первый этаж, затем предложили взять в аренду все здание.

— Я согласился при условии последующего выкупа. Мы заключили трехлетний контракт, в котором подробно прописали все возможные споры и риски, — вспоминает Сергей Сенин.

Так зародился проект «Медикал Плюс». Открытие клиники происходило постепенно, шаг за шагом. Сначала в 2020 году запустился первый этаж — провели ремонт, обустроили пространство, приняли первых пациентов. Затем, с ростом потока и расширением возможностей, приступили к открытию второго этажа и так далее.

«Медикал Плюс» — это медицинский центр в Набережных Челнах, начавший свой путь с франшизы «Ситилаба». предоставлено "Медикал Плюс"

В этом году 1 декабря медицинский центр отмечает важную дату — 5-летие работы. За это время клиника выросла до четырех этажей общей площадью полторы тысячи квадратных метров. Сегодня современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют медицинскому центру охватывать практически все направления здравоохранения. В клинике доступны все виды лабораторных анализов, обеспечивающие точную диагностику. Также работает стоматологическое отделение, где оказывают широкий спектр услуг. Центр предоставляет консультации и лечение у узких специалистов: оториноларинголога, уролога, гинеколога, эндокринолога, онколога и других, что гарантирует комплексный подход к здоровью пациентов.

Этот путь — результат планомерного развития и постоянного стремления к совершенству.

Современный бизнес требует надежного партнера — опыт сотрудничества с Ак Барс Банком

— Вкладывал в медицинский центр все, что было: оборудование покупалось в лизинг, продавал какие-то активы, занимал, чтобы дальше развиваться, — вспоминает владелец бизнеса первые годы работы центра.

Но главной целью все еще оставался выкуп арендуемого здания.

— В него уже было вложено огромное количество средств на ремонт и оборудование, и для меня было важно сохранить все эти вложения и развитие клиники. Именно приобретение здания стало ключевым этапом, который завершал долгий путь и закреплял наши усилия, — отмечает Сергей Сенин.

Сегодня современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют медицинскому центру охватывать практически все направления здравоохранения. предоставлено "Медикал Плюс"

В 2022 году собеседник для реализации своей главной цели подал заявки в различные банки для покупки недвижимости.

— Ак Барс Банк оказался самым оперативным и быстро одобрил заявку, после чего мы сразу перешли к заключению сделки. Условия кредитования были весьма выгодными, а процентная ставка — приемлемой, — рассказывает предприниматель о начале сотрудничества с банком.

Таким образом, программа кредитования Ак Барс Банка помогла достичь главной цели основателю «Медикал Плюса». С достижением цели развитие не прекратилось. На сегодняшний день «Медикал плюс» — это сеть: два медицинских центра работают в Набережных Челнах, а один — в Альметьевске.

Укрепилось и партнерство с банком: компания открыла расчетный счет в банке, оформила зарплатный проект.

— Изначально это было условием кредитования. Но сейчас мы уже оценили все преимущества программы и с удовольствием пользуемся всеми бонусами, которые предлагает банк бизнесу, — говорит собеседник.

В клинике работает стоматологическое отделение, где оказывают широкий спектр услуг. предоставлено "Медикал Плюс"

В планах руководителя дальнейшее развитие. Он не скрывает, что хотел бы, чтобы и дети в будущем пошли в медицину, а дело росло и развивалось.

— В наших планах — развитие бизнеса, приобретение новых зданий, открытие операционной. Потребности и желания есть всегда, и, конечно, для их реализации понадобятся выгодные кредитные программы. Мы рассчитываем на поддержку и профессионализм Ак Барс Банка, который уже доказал свою надежность и оперативность, — отмечает Сергей Сенин.

«Медикал Плюс» — это успешный пример медицинского бизнеса, который вырос из небольшой франшизы в крупный медицинский комплекс благодаря настойчивости, целеустремленности и эффективному сотрудничеству с Ак Барс Банком.

Радифа Мингалева