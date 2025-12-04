«Ну какое это оживление?»: выдача ипотеки в Татарстане подскочила на 38% на фоне ужесточения

Сразу 4 тысячи семей в республике приобрели жилье в октябре, воспользовавшись еще действующей ставкой 6% годовых по семейной ипотеке

«Застройщики как никогда борются за покупателя. До конца октября действовали чрезвычайно привлекательные скидки в новостройках Казани», — так объясняет причину осеннего ажиотажа президент «Гильдии риелторов Татарстана» Анастасия Голяшева. В октябре Татарстан оказался среди регионов-лидеров по восстановлению спроса на жилье. Количество выданных ипотечных кредитов подскочило на 38%, а средний чек по ипотеке — на 26% — до 4,77 млн рублей. Продажи подогревают неутихающие разговоры о готовящемся пересмотре ставки по семейной ипотеке с нынешних 6% до 12%, уверен руководитель агентства недвижимости «Ваш надежный риелтор и НЛБ» Андрей Савельев. Подробнее — в материале «Реального времени».

Октябрьский ажиотаж на рынке жилья

Спрос на жилье в регионах восстанавливается быстрее, чем в Москве. Особенно заметный всплеск покупательской активности зафиксирован в Татарстане. К такому выводу пришли аналитики «Циана», проанализировав данные Центробанка России по объемам ипотечного кредитования в октябре.

Выдача ипотеки в октябре в Татарстане взлетела на небывалые по нынешним меркам 38%, следует из аналитических данных «Циана». Согласно им, банки республики выдали 4,1 тыс. ипотечных кредитов. При этом заметно увеличилась средняя сумма кредита — на 26% по сравнению с октябрем. Средний чек ипотеки составил 4,77 млн рублей.

По этим двум показателям Татарстан обогнал остальные регионы Приволжского федерального округа, где также происходит оживление на рынке жилья. Так, в Башкортостане объемы выдачи ипотеки составили те же 4,1 тыс. штук, но средняя сумма кредита оказалась меньше — 3,9 млн рублей. Взрывной рост выдачи ипотеки на 38% произошел в Мордовии, на 33% — в Самарской области, на 30% — в Ульяновской области, Удмуртии и Марий Эл. Практически по всех регионах Поволжья фиксируется ощутимый рост предоставления ипотечных кредитов за пределами 20%. За исключением Саратовский области, где динамика оказалась ниже — в пределах 10%.

Регионы ПФО показали более высокий спрос, потому что цены в Москве достигли предела роста. «Восстановление спроса в регионах происходит активнее, чем в столичных агломерациях, где есть ограничения в виде быстрого увеличения цен и сокращения объема доступного предложения: в Москве и Московской области, где рост выдач в октябре составил 18%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 13%, в остальных регионах — 22%», — комментирует данные ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Сумма ипотечного кредита подросла на 20%

Общей для большинства регионов ПФО оказалась средняя сумма выданного кредита — до 4 млн рублей. Только в Мордовии заемщики перешагнули эту планку, приблизившись к 4,5 млн рублей. Абсолютное «первенство» по чеку у Татарстана — 4,77 млн рублей.

Для сравнения: средний размер выданного кредита в РФ достиг 4,62 млн рублей — это максимум за все время наблюдений. «На рынке новостроек он составляет теперь 5,8 млн рублей (это не рекорд — летом 2022 г. показатель достигал 6,1 млн рублей, но за год снизился до 4,9 млн, после чего вновь начал медленно увеличиваться), на вторичном рынке (+ИЖС) — 3,7 млн рублей (максимум)», — отмечают эксперты «Циана».

Они объясняют растущую динамику «высокой долей промышленности в структуре экономики, где сохраняются высокие темпы роста зарплат (Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Самарская область)».

В целом в октябре 2025 года в стране было выдано 106 тыс. ипотек — на 21% больше, чем месяцем ранее, говорится в исследовании «Циана». «Среди факторов роста — традиционное сезонное увеличение спроса, снижение рыночных ипотечных ставок, перспективы изменения условий семейной ипотеки, снижение ставок по депозитам (и вывод на рынок жилья средств, которые во время высоких ставок лежали на вкладах)», — указали эксперты.

Более быстрыми темпами идет восстановление на вторичном рынке: за месяц выдачи выросли на 27% (для сравнения, на рынке новостроек — на 18%, в ИЖС — на 10%). В этом сегменте не такой высокий, как на «первичке», рост цен и нет альтернативы рыночной ипотеке (кроме городов, где семейная программа распространяется на готовое жилье). Число сделок в новостройках РФ в октябре увеличилось на 21%, на «вторичке» — на 14%.

Торопятся из-за пересмотра ставки по семейной ипотеке до 12% годовых

— Количество выдачи ипотек увеличилось на фоне разговоров об увеличении ставки по семейной ипотеке. Вероятно, льготную ставку поднимут с нынешних 6% до 12% годовых,— рассуждает руководитель агентства недвижимости «Ваш надежный риелтор и НЛБ» Андрей Савельев.

Семейная ипотека ужесточается, поэтому люди торопятся воспользоваться правом на семейную ипотеку, пока есть такая возможность. «Подобный ажиотаж мы наблюдали в июне 2024 года, когда у нас семьи субсидированную ипотеку закрывали. Тогда ринулись скупать все подряд», — говорит он.

По его словам, в республике не так много семей с детьми до 7 лет, которые могут претендовать на семейную ипотеку с первоначальным взносом в 20% и при этом оплачивать ее. Стоимость квадратного метра жилья в Казани достаточно высокая, поэтому на рынке таких семей, вероятно, не более 10—15%. «При этом с наступлением нового года их число, скорее всего, уменьшится», — полагает он.

— Ставка в 12% по семейной ипотеке только еще обсуждается, — возразил руководитель казанского агентства недвижимости «Квартет» Рустем Сафин. — Давайте вспомним слова президента России, который назвал ставку в 6% правильной и доступной для семей. Понятно, что Минфин хочет это изменить, но пока что закон у нас один для всех и туда изменения не внесены».

Тем не менее волнения на этой почве привели к очередям в банке. Записаться на прием для рассмотрения заявлений на выдачу ипотеки затруднительно, хотя лимиты на семейную ипотеку не исчерпаны, сообщил глава агентства «Квартет».

О том, что ставку по семейной ипотеке для семей с одним ребенком могут повысить до 12% годовых, сообщил в ноябре глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке планируется принять до конца 2025 года. Но выиграют семьи с двумя и тремя детьми, уточнил он.

Для семей с третьим ребенком ставка снизится до 4% годовых.

Для семей с двумя детьми ставка останется на уровне 6% годовых.

Для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% или 12% годовых.

С другой стороны, есть отложенный спрос. «У нас были «мертвыми» июль, август, сентябрь было, если должно было быть. Вот этот отложенный спрос также сыграл», — указал Андрей Савельев. — Ну какое это оживление? Нет, конечно».

Между тем застройщики уловили заявление Аксакова об ужесточении условий по семейной ипотеке и начали улучшать условия.

— Застройщики как никогда борются за покупателя, разрабатывают предложения под любой запрос, — говорит президент Гильдии риелторов Татарстана Анастасия Голяшева. — До конца октября действовали чрезвычайно привлекательные скидки в новостройках Казани. К примеру, были интересные предложения в Сиберово.

«Студии стоили до конца октября в районе 6 млн, а с ноября рост составил плюс 20%», — рассказала она. «Рост цен идет. Приволжский район, в Усадах цены выросли на 2 млн рублей, хотя в течение 9 месяцев рост шел медленно, повышали на 50—80 в месяц, а за последнее время резкий рост», — отметила эксперт.

