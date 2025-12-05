Экс-директор Бугульминского драмтеатра оспорила свой арест

Жалобу защиты рассмотрит Верховный суд Татарстана

В СИЗО или дома будет отмечать Новый год Эльвира Сибгатуллина Челик, бывший директор Бугульминского драмтеатра им. Баталова, сегодня предстоит решить Верховному суду республики, — передает с места журналист «Реального времени».

Под стражей по подозрению в афере с начислением завышенных премий двум сотрудникам с последующим сбором этих средств — всего на 800 тысяч рублей с лишним — выпускница режиссерского факультета Казанского университета культуры и искусств оказалась 14 ноября и после ареста лишилась должности. Руководство Минкульта РТ уволило ее в связи с утратой доверия, рассмотрев доводы представления прокуратуры Татарстана о допущенном директором театра конфликте интересов с трудоустройством и начислением единовременных выплат своей матери.

По данным «Реального времени», инициатором уголовного преследования Сибгатуллиной Челик также выступило надзорное ведомство. Вину арестованная не признает.

Ранее за аферу с премиями условный срок получил бывший директор того же театра Владислав Юдин. Вину он признал и ущерб на сумму 385 тысяч рублей Минкульту РТ возместил.