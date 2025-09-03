В Татарстане начали работать более 2,5 тысячи участковых избирательных комиссий

В организации и проведении Единого дня голосования, 14 сентября, задействованы около 22 тысяч членов УИК

Фото: Дарья Пинегина

3 сентября, на всей территории Татарстана приступили к работе 2 752 участковые избирательные комиссии, в том числе 2710 — постоянных и 42 временных. В организации и проведении Единого дня голосования, 14 сентября, задействованы около 22 тысяч членов УИК.

— В рамках подготовки к предстоящему голосованию, члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей. В период работы УИК каждый гражданин может ознакомиться со списком, при необходимости актуализировать данные о себе, — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

На выборах в Единый день голосования впервые организуется работа на экстерриториальном избирательном участке №2845 в Москве, в здании полномочного представительства РТ в РФ по адресу 3-й Котельнический переулок, д.13/15, стр. 1. Сегодня к выполнению своих служебных обязанностей приступили и члены экстерриториальной избирательной комиссии.

Также с сегодняшнего дня участковые избиркомы начинают прием заявлений для голосования через механизм «Мобильный избиратель». Подать соответствующее заявление в УИК можно до 10 сентября.

Напомним, выборы раиса Татарстана состоятся в Единый день голосования, 14 сентября. Участки будут работать с 7.00 и до 20.00.

Денис Петров