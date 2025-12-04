Путин назвал неприемлемым обеспечение безопасности Украины за счет России

Глава государства согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что считает неприемлемым обеспечение безопасности Украины, если это делается за счет России. Он также высказался о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского и причинах начала специальной военной операции.

Глава государства согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность.

— Отказываем ли мы Украине в этом? Нет, — заявил Путин.

По его словам, в просьбах России о нерасширении НАТО нет ничего необычного или неожиданного. Президент также снова повторил, что Запад руками украинских националистов развязал войну, а специальная военная операция была начата, чтобы положить ей конец.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Касаясь фигуры украинского лидера, президент РФ отметил, что Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его. «Когда <...> [Зеленский] пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. <....> Однако сейчас он <...> ведет себя, как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа», — сказал глава государства в интервью.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером 2 декабря завершились в Кремле без достижения компромисса по американскому мирному плану для Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Рената Валеева