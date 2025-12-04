Новости общества

Валерий Кравцун предложил создать в Казани «полисы»

18:10, 04.12.2025

Принципиально и визуально они напоминают застройку Набережных Челнов

Фото: Артем Дергунов

«Я надеюсь, что когда-нибудь в Казани у нас появится такой первый мини-полис, первый район со смыслом»

Валерий Кравцун — основатель Kravt hotels & homes, поделился своим видением будущего градостроительства во время архитектурных «Диалогов», которые стартовали сегодня в Казани.

Он предложил концепцию мини-полиса, который будет включать в себя ядро для проведения мероприятий, гостиничный кластер и инфраструктуру для деловой активности. В центре проекта — конгресс-холл, способный вместить до 3 000 человек, окруженный 20—30 зданиями, одно из которых будет построено совместно со студентами.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Моя глобальная идея состоит в том, чтобы помогать ребятам реализовывать себя через идентификацию, через интересные проекты, когда есть старший брат, который подскажет и даст границы, как сделать мечту эффективной и все реализовать. И почему я верю именно в такие концепции? Потому что в этом проекте прежде всего прогнозируемая экономика, а если есть прогнозируемая экономика, всегда останется место для социальной пользы и социального эффекта. Поэтому это мое видение будущего. Я надеюсь, что когда-нибудь в Казани у нас появится такой первый мини-полис, первый район со смыслом, и это будет прекрасной площадкой для ребят, которые в поиске себя, — отметил он.

Кравцун подчеркнул важность вовлечения молодежи в процесс проектирования и управления объектами, что создаст «бесконечный цикл» развития. Он отметил, что управляющая компания будет выступать в роли наставника, помогая студентам на всех этапах реализации проекта.

Почти 30 млрд на «Казань-Сити»

Та же компания Kravt hotels & homes хочет возвести в столице Татарстана «Казань-Сити» — это масштабный проект многофункционального комплекса «Яр Парк» на берегу реки Казанки. В сентябре 2023-го его одобрил Инвестсовет Татарстана. Спустя два года он прошел государственную экспертизу.

Первый этап строительства запланирован на территории, расположенной вдоль береговой линии реки Казанки. Участок находится вблизи пересечения улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.

скриншот с сайта skuratov-arch.ru

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Кравт Яр Парк». Над разработкой проектной документации работала команда из нескольких компаний: казанская компания «ЛеРа Проект», московская проектная компания «Геостройпроект» и «Архитектурное бюро Сергея Скуратова».

Предполагаемая площадь — 11 га. Конечный срок реализации проекта — 2027 год, говорил Валерий Кравцун. В ансамбль многофункционального комплекса войдут пятизвездочный гостиничный комплекс, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тысяч человек, а еще инфраструктура в виде торгово-развлекательного комплекса, ресторанов, паркинга, рекреационной зоны.

Дмитрий Зайцев

